Linda Cerruti, commenti sessisti sotto la foto con le medaglie: «Basita e schifata»

«Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco VERGOGNOSO e mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare?». Così la campionessa di nuovo sincronizzato Linda Cerruti esprime in un post su Instagram tutto il suo disagio di fronte ai commenti che sono arrivati su una foto che la giovane ha postato per festeggiare ben otto medaglie negli ultimi Europei.

I commenti sessisti e ostili

La ragazza si era ritratta mentre eseguiva delle figure a terra su una spiaggia per lei fortemente simbolica. «Due giorni fa ho condiviso una foto fatta nella spiaggia in cui vado da sempre, in cui ho coltivato i primi sogni e che per me ha anche un forte valore simbolico. La foto mi ritrae in una posa artistica, tipica del mio sport, a testa in giù e in spaccata, insieme alle otto medaglie vinte in quello che è il miglior campionato europeo della mia carriera». Così spiega la situazione la Cerruti, ignara dei commenti che sarebbero seguiti di lì a poco.

Poi, un’amica le ha inviato i commenti pubblicati sotto le pagine Facebook di alcune testate giornalistiche che parlavano di lei. A quel punto, la giovane atleta ha deciso di denunciare tutto da dove era partito: sui social. In più, ha ringraziato quanti hanno preso le sue difese, proteggendola in qualche modo.

Linda Cerruti chi è

Classe ’93, Linda Cerruti rappresenta l’Italia nella squadra di nuoto sincronizzato femminile. Ha iniziato a soli 7 anni, nel 2000, e da allora non ha più smesso di allenarsi. La giovane genovese ha partecipato a due mondiali, 5 Europei, altri 2 Europei giovanili e alle Universiadi, portando a casa sempre un bottino di medaglie.

Agli ultimi campionati Europei ha portato a casa l’argento nella gara a squadre, oltre ad altre sette medaglie. Nella foto presa sotto attacco, la ragazza aveva messo queste medaglie sulle gambe, mentre eseguiva una spaccata in alto. Un simbolo di talento, invece di portare a complimenti per l’atleta, ha portato a dei commenti sessisti.