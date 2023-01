Linda Cerruti, 12 denunciati per i commenti sessisti sotto la sua foto

Sono stati identificati e denunciati 12 cittadini ritenuti tra gli autori dei commenti offensivi e sessisti postati sotto la foto della campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti. Il reato contestato è quello di diffamazione a mezzo internet ai danni dell’atleta, vincitrice di 8 medaglie nella scorsa edizione degli Europei.

Linda Cerruti: 12 denunciati per i commenti sessisti

Tra le persone identificate dalla Polizia ci sono un impiegato romano di 50 anni, un operaio veneto, due pensionati residenti in Lombardia, un dipendente pubblico di 40 anni residente in Friuli Venezia Giulia e un ragazzo di 30 anni residente in Sardegna. I sei sono stati destinatari di una perquisizione informatica, mentre gli altri sei sono stati convocati nei centri operativi della propria città e dovranno rispondere del reato di diffamazione aggravata.

I fatti risalgono ad agosto 2022 quando, rientrata dagli Europei di nuoto sincronizzato, Linda aveva condiviso sui suoi canali social una foto in cui compariva in costume da bagno esibendo, in una classica posa del suo sport, le medaglie conquistate. Lo scatto aveva attirato numerosi commenti «palesemente diffamatori e sessisti», che avevano spinto la campionessa a rivolgersi alla Polizia Postale. «Sono rimasta letteralmente basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che accompagnano la mia foto», aveva scritto.

La nuotatrice: «É giusto così»

Appresa la notizia delle denunce, la nuotatrice ha così dichiarato ai microfoni del Tg regionale della Liguria: «É una buona notizia. Sono contenta che sia andata avanti e sono contenta che siano riusciti a risalire a 12 nomi. É giusto lanciare il messaggio che anche queste sono cose denunciabili e che non devono passare inosservate. Al giorno d’oggi, purtroppo, sono all’ordine del giorno sui social network. Però bisogna andare verso un mondo dove queste cose non succedono nemmeno dietro ad una tastiera».