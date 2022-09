Brizzi, L’imprevedibile mare di Milano e il potere del camminare

È appena uscito in libreria per Ponte alle Grazie L’imprevedibile mare di Milano, l’ultimo romanzo dello scrittore-viandante Enrico Brizzi all’interno del quale l’autore del celeberrimo Jack Frusciante è uscito dal gruppo racconta la storia di un cammino “da Milano al Mare” di sette personaggi apparentemente incompatibili tra loro, per età, interessi e preparazione fisica.

Il viaggio a piedi da Milano alla Liguria, dal libro agli Psicoatleti

«Ogni estate moltitudini di milanesi salgono in auto e si mettono in coda per raggiungere la Liguria. Col nostro cammino ci proponiamo di ribaltare il rapporto uomo-macchina, e trasformare il viaggio nella vacanza stessa». È questo il programma proposto dall’agenzia di trekking Green Walks, agenzia tra l’altro che ricorda parecchio l’associazione Psicoatleti, della quale lo stesso Brizzi è presidente e che, in effetti, annovera anche questo cammino, insieme a molti altri, nel suo borderò. L’associazione è oggi orgogliosa erede del più antico sodalizio italiano consacrato ai viaggi a piedi, quella Società Nazionale di Psicoatletica fondata a Torino nel 1861 da tre personaggi straordinari: il garibaldino lombardo Mario Valsecchi, il nobile ginnasiarca piemontese Federico Taumann e l’occultista napoletano Samuele Pintor, protagonisti del primo viaggio a forza di gambe nell’Italia appena unificata.

Da una contessa a un influencer tatuato e una prof depressa: la ciurma di Brizzi

La parola “psicoatleti” debuttò nella primavera 2004 sul blog archiviomagnetico per definire coloro che avrebbero partecipato insieme al nostro affezionato all’imminente traversata a piedi dal Tirreno all’Adriatico. In 15 anni, da viaggi come questo, sono nati romanzi, guide, reportage giornalistici, mostre fotografiche e un film documentario. L’imprevedibile mare di Milano si attesta esattamente in coda a questa tradizione narrando le gesta di una sconclusionata ciurma di viandanti che comprende una guida disoccupata, un’altera contessa di mezza età, una giovane cameriera, un ereditiero frustrato, una professoressa in crisi depressiva, un giovane influencer ultratatuato e un deviato fuori di testa che da rappresentante di gomme da masticare si è trasformato in un eremita fissato con le tradizioni dei nativi americani. La partenza dalla metropoli lombarda, l’arrivo in serata a Pavia, il tratto di Via Francigena sino a Belgioioso e la ricerca delle strade secondarie più adatte per risalire le colline dell’Oltrepò sono tutti momenti esilaranti narrati nel libro, così come il tratto successivo lungo la Via del Sale, arrivando al gran finale attraverso il Promontorio di Portofino sino all’agognata meta con bagno ristoratore nelle acque di Camogli.

Il traguardo di Camogli e il viaggio come trasformazione

Col passare dei giorni e con l’affievolirsi della compagnia diventa sempre più chiaro che il viaggio è anche un modo per guardarsi dentro. «Nessun viaggiatore è la stessa persona alla fine del proprio cammino», recita un celebre motto. Sarà così anche per i nostri eroi, che a Camogli si troveranno irrimediabilmente diversi da come sono partiti. Romanzo che conferma ancora una volta che quella di Brizzi è una delle migliori voci della letteratura italiana contemporanea.