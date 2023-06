L’immortale stasera su Nove: trama, cast e curiosità sul film

Richard Berry dirige Jean Reno nel film del 2010 L’immortale, in onda stasera 6 giugno alle 21.30 su Nove. La trama segue un boss della malavita di Marsiglia che, dopo essere sopravvissuto a un attentato, decide di vendicarsi, scoprendo diversi segreti della criminalità organizzata. Sarà per lui l’ultima missione, prima di ritirarsi a vita privata. Nel cast figurano anche Kad Merad, Marina Fois e Jean-Pierre Darroussin. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente oppure tramite l’app Discovery+.

L’immortale, trama e cast del film stasera 6 giugno 2023 su Nove

Protagonista della narrazione è Charles Mattei (Jean Reno), ex pezzo grosso della mafia marsigliese, che da qualche tempo ha deciso di chiudere con la malavita. Dopo una vita spesa in affari criminali, ha infatti deciso di lasciarsi alle spalle quel mondo per dedicarsi esclusivamente alla famiglia. Molto presto scopre che la criminalità organizzata non lascia fuggire nessuno, nemmeno uno dei suoi pezzi pregiati. Mentre si trova in un parcheggio, cade vittima di un attentato in cui alcuni sicari gli sparano 22 colpi di pistola. Contro ogni pronostico, però, incredibilmente sopravvive e si risveglia in un letto di ospedale. Qui “l’immortale” scopre che dietro al suo agguato c’è l’ex compare Tony Zacchia (Kad Merad), intenzionato a ucciderlo per tradimento. Per rispettare la promessa fatta alla famiglia e per non dover affrontare uno dei suoi ex migliori amici, Charles decide di non cercare vendetta e restare fuori dal giro.

Presto però Zacchia, che ha scoperto la miracolosa sopravvivenza di Charles, fa uccidere uno dei suoi migliori amici sperando di convincerlo a lasciare Marsiglia. Solo a questo punto, nonostante una lunga resistenza, Mattei sceglie la via della vendetta personale, dando la caccia dapprima ai sicari e poi allo stesso Tony. In parallelo, la polizia segue la vicenda attraverso le indagini dell’ispettrice Marie Goldman (Marina Fois), vedova di un agente probabilmente ucciso proprio da Zacchia. I due, pur difendendo ideali opposti, opteranno per la collaborazione, unica chance per restare vivi nella lotta contro un nemico più numeroso e ben organizzato.

La storia vera che ha ispirato il film con Jean Reno su Nove

Il film di Berry è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo dello scrittore e giornalista francese Franz-Olivier Giesbert, che a sua volta si ispira a una storia vera. Negli Anni ’70, infatti, Marsiglia fu teatro di una lotta fra gangster. Protagonisti furono Jacky Le Mat, l’ultimo padrino della mafia locale, e uno dei suoi nemici giurati, Tany Zampa. Come accade anche nel film, quest’ultimo organizzò un agguato al primo in un parcheggio di Cassis. Nonostante le 22 pallottole in corpo, Le Mat sopravvisse miracolosamente, mentre il suo rivale credette di averlo eliminato per sempre. Quanto alla critica, L’immortale su Rotten Tomatoes ha il 46 per cento di recensioni positive e un indice di gradimento del pubblico pari al 55 per cento. Sbarcato in sala nel 2010, incassò 21 milioni di dollari al botteghino internazionale, 12 dei quali in patria.