Limassol, il “paradiso” dei russi a Cipro travolto dalle sanzioni

La guerra in Ucraina si ripercuote su Limassol. La città che sorge sulla costa meridionale di Cipro rischia di affrontare una crisi economica e sociale senza precedenti. Il 20 per cento dei suoi abitanti proviene infatti dalla Russia. Secondo i censimenti più recenti, nell’omonimo distretto che conta 237 mila residenti, 50 mila vengono dalla Federazione.

Limassol e Cipro nella tempesta d’Ucraina

Dopo il 2013, anno della dura crisi bancaria cipriota, la Russia è diventata sempre più presente nell’Isola di Venere tenendo così un piede nella finanza europea. La pratica di Cipro di vendere passaporti ai magnati russi, consentendo loro di diventare cittadini comunitari, ha fatto il resto. Da Roman Abramovich a Aliser Usmanov, ha recentemente fatto notare Le Monde, molti degli oligarchi più facoltosi hanno trasferito a Cipro i conti sfruttando un regime fiscale favorevole e controlli laschi. Non è un caso che Limassol sia stata soprannominata Limassolgrad. In città si parla e si mangia più russo che greco, mentre il porto turistico è affollato di yacht e panfili di magnati.

Nel 2020, la Banca centrale di Cipro ha stimato che il valore degli asset e degli investimenti diretti russi nel Paese fosse pari a 97 miliardi di euro, oltre quattro volte il Pil del Paese (23 miliardi di euro). I dati della Banca centrale russa portano il totale a 176 miliardi di euro. Di fronte a questi numeri è facile capire l’imbarazzo se non la difficoltà di Nicosia di fronte alle sanzioni varate dall’Ue contro Mosca. Come ricordato da Politico.eu infatti il governo cipriota era inizialmente contrario a escludere le principali banche russe dallo SWIFT. Non solo. Cipro ha accettato di chiudere il suo spazio aereo agli aerei russi, aggiungendo però che avrebbe fatto un passo indietro in caso la Turchia non avesse fatto lo stesso. Molti dirigenti russi hanno cercato di usare Cipro per aggirare le sanzioni.

Lo stop agli affari dei russi è un problema per Limassol

A Limassol, nota sempre Politico, la guerra è stato un vero e proprio shock. Il congelamento delle operazioni bancarie per i cittadini russi ha creato grossi problemi. Ora molti abitanti non possono accedere ai loro conti né effettuare i trasferimenti di denaro. Dopo aver in un primo momento mostrato solidarietà alla madrepatria, organizzando addirittura un raduno pro-Mosca a inizio aprile, la comunità locale si è dovuta concentrare sulle ristrettezze della vita quotidiana e agli affari sfumati.

Cipro – A Limassol si è svolto una manifestazione di massa e un raduno automobilistico a sostegno della Russia https://t.co/fLhoHW37Gl — Lukyluke31 (@Lukyluke311) April 10, 2022

Tra i più colpiti gli imprenditori attivi nei servizi, dai tour operator e gli albergatori, fino a contabili, avvocati, agenti, appaltatori. Ma è proprio il turismo a pagare il prezzo più alto visto che ogni anno il 25 per cento delle presenze sull’isola proviene dalla Russia. Non va meglio all’edilizia. Molti cantieri finanziati dai russi proprio a Limassol sono bloccati e a oggi non si sa se i nuovi grattacieli saranno mai inaugurati.

Secondo molti la vera minaccia per Cipro non è la Russia ma la Turchia

Le autorità ostentano sicurezza e cercando di rassicurare i cittadini che tutto tornerà come prima. «Una delle caratteristiche senza tempo di Limassol è la capacità di gestire i cambiamenti», ha spiegato il sindaco Nikos Nikolaidis. «Questa non è mai stata una città statica, ma è una città portuale, una città aperta, una città che riceveva costantemente influenze dal mondo esterno». Per Nikolaidis questo significa che archiviata l’era di Limassolgrad, la città continuerà a essere vitale. Anche se nel breve periodo, questo è il suo messaggio implicito, la speranza è che la crisi rientri quanto prima. Quella di Limassol, ha aggiunto il primo cittadino, è «una società speciale in cui, nonostante la grande percentuale di residenti non ciprioti, c’è una forte coesione sociale e un buon rapporto tra tutti». L’opinione pubblica, del resto, si divide tra un sostanziale critica all’aggressione russa a Kyiv e la preoccupazione per le conseguenze del conflitto. C’è poi qualcuno che ricorda con sarcasmo come la principale minaccia per Cipro non sia rappresentata dalla Russia ma dalla Turchia, membro della Nato, che occupa la parte settentrionale dell’isola.