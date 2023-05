Lily Rose Depp di nuovo innamorata: la fidanzata è la rapper 070 Shake

Non ha mai nascosto il suo orientamento sessuale fluido, senza etichette, Lily-Rose Depp che, dopo la fine della storia con Timothée Chalamet, sembra aver ritrovato l’amore. L’attrice 23enne sta infatti frequentando la rapper 070 Shake. Nelle scorse settimane, si sono diffuse le prime voci su una loro relazione. La coppia è stata poi avvistata durante l’ultima Paris Fashion Week. L’ufficialità è arrivata dal profilo Instagram dell’attrice, dove, sotto uno scatto insieme ha postato: «4 mesi con la mia crush».

Chi è la fidanzata di Lily-Rose Depp

La rapper 070 Shake, dopo aver firmato un contratto con l’etichetta discografica GOOD Music di Kanye West, nel 2016 ha aperto i concerti americani per i The 1975, mentre, prossimamente aprirà quello dei Coldplay. Il suo vero nome è Danielle Balbuena e ha 25 anni. Tra i suoi principali successi c’è Escapism, brano realizzato insieme alla cantante britannica Raye. Il pezzo è arrivato al primo posto della classifica del Regno Unito.

La presunta nuova fiamma di Timothée Chalamet

Sono giornate intense per Lily-Rose Depp, attesa in questi giorni al Festival di Cannes per presentare la sua nuova serie The Idol. Non mancherà neanche suo padre, che questa sera aprirà la kermesse cinematografica con il suo atteso ritorno sul grande schermo nel film Jeanne du Barry – La favorita del re. Intanto, Timothée Chalamet avrebbe una presunta relazione con Kylie Jenner.