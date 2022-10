Liliana Segre: «Shoah scomparirà dai libri di scuola. Meloni? Sarò spettatrice»

Liliana Segre ha raccontato alcuni episodi vissuti durante il Fascismo dalla sua famiglia e ha espresso il timore e la paura che la Memoria, nella più importante delle sue accezioni, possa perdersi. Ha infine commentato l’avvio del nuovo governo a guida Meloni.

Liliana Segre su Shoah e Fascismo

«Con pessimismo e realismo dico che la Shoah sarà trattata in un rigo nei libri di storia, poi non ci sarà più neanche quello. Vorrei che nel memoriale della Shoah tu ti facessi guidare da me, io c’ero». Così la senatrice a vita sopravvissuta agli orrori del secolo scorso ha parlato durante la sua intervista a Che tempo che fa in onda su Rai Tre.

La donna è poi tornata a parlare di quegli anni, come fatto durante il suo discorso in Senato, raccontando una vicenda che ha riguardato la sua famiglia. Il fratello di suo padre era un fascista della prima ora appartenente al gruppo Crespi che a Milano, a Porta Magenta, aveva un punto di incontro: «C’era un continuo scambio di idee tra mio papà, che era fortemente antifascista, e il fratello amatissimo. Erano due fratelli che si amavano molto, ma c’era una differenza talmente enorme che mio zio si era sposato in camicia nera».

Dopo anni di conflitto fraterno, affettuoso e talvolta seccato, nel 1938 l’uomo si rese conto degli orrori fascisti e tagliò dalle fotografie del suo matrimonio tutta la sua parte – «sembrava che mia zia avesse fatto un matrimonio da sola». Una volta persa tutta la sua famiglia per le leggi razziali e razziste (ad Auschwitz morirono sua madre, suo padre e il suo unico fratello, ovvero il padre di Liliana), si è trovato a vivere a lungo con il rimorso spaventoso di aver aderito al Fascismo con grande entusiasmo. Questo il ricordo della senatrice: «Io ricordo la sua disperazione, fino all’ultimo giorno della sua vita, in cui ogni notte cercava nel suo incubo di tirar giù il padre dal treno della deportazione e non ci riusciva. Ci sono stati anche dei libri su questo, su quella borghesia ebraica che aveva aderito al Fascismo».

Il governo Meloni

Infine un parere sul neo nato governo Meloni, che nei prossimi giorni chiederà la fiducia alle Camere. Da donna che rispetta la Costituzione, «una guida che tutti dovrebbero avere», ha evidenziato come il popolo italiano si sia recato alle urne e abbia scelto. Pur ammettendo che non faticherebbe a trovare decine di motivi per cui essere preoccupata, ha concluso di voler restare a guardare: «Troppo facile giudicare a priori e seguire il proprio istinto. Io voglio combattere quei pregiudizi che hanno sconvolto molte vite e voglio essere una spettatrice serena».