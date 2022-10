Liliana Segre, il discorso in Senato: perché ha presieduto la prima seduta

L’avvio della prima seduta del Senato alle 10:30 di oggi ha ufficialmente dato il via alla XIX legislatura. L’ordine del giorno prevede l’elezione del successore di Elisabetta Casellati (con ogni probabilità si tratterà di Ignazio La Russa) e a presiedere l’Aula c’è provvisoriamente Liliana Segre.

Perché Liliana Segre ha presieduto il Senato

In attesa che venga eletto il nuovo presidente di Palazzo Madama dopo che il precedente ha terminato il suo mandato, il compito viene infatti temporaneamente svolto dal membro più anziano dell’emiciclo. In questo caso l’incarico sarebbe spettato al presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, che però non ha potuto essere presente a causa delle sue condizioni di salute. E così è toccato alla senatrice a vita e testimone italiana della Shoah, seconda in ordine decrescente di età, aprire i lavori della nuova legislatura.

La donna, recatasi in Senato per registrarsi, aveva fatto sapere di vivere molto tranquillamente il momento, pur con molta emozione: «Sono abituata a essere me stessa. Quando sono entrata qui la prima volta nemmeno sapevo dove dovevo sedermi, questa volta ho provato anche la sedia e mi hanno anche messo un cuscino per la schiena».

Il discorso di Liliana Segre

Dopo una standing ovation da parte dei colleghi in aula, la senatrice a vita ha in primis rivolto un saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Papa Francesco e a Giorgio Napolitano che l’ha incaricata di leggere un suo messaggio: «Desidero esprimere i migliori auguri di buon lavoro a servizio del nostro Paese e alle istituzioni alle quali ho dedicato ampia parte della mia vita». Ha quindi rivolto un pensiero all’Ucraina e all’agghiacciante atmosfera della guerra che è tornata a incombere in Europa, con tutto il suo carico di morte e distruzione: «Mi unisco alle parole di Mattarella. La pace è urgente e necessaria, la via per ricostruirla passa dal ristabilimento della verità, del diritto internazionale, della libertà del popolo ucraino».

L’anniversario della Marcia su Roma

Il focus si è poi spostato sull’importante ruolo che si sta trovando a ricoprire proprio ad ottobre 2022, lo stesso mese in cui, esattamente cento anni prima, avvenne la Marcia su Roma: «Il valore simbolico di questa circostanza casuale, si amplifica nella mia mente perché ai miei tempi la scuola iniziava in ottobre ed è impossibile per me non provare una specie di vertigine, ricordando quella stessa bambina che nel 1938, in un giorno come questo, fu costretta dalle leggi razziali a lasciare vuoto il suo banco della sua scuola elementare».

Quella stessa bambina che oggi si trova oggi sul banco più prestigioso del Senato, un’istituzione che ha definito profondamente rinnovata non solo nelle persone e non solo perché hanno votato anche i giovani ma soprattutto perché gli eletti sono ridotti a 200. Di qui il suo invito ai colleghi a dare l’esempio e a lasciar perdere la politica urlata per dare spazio a quella nobile, alta e rispettosa degli avversari. E, a proposito delle elezioni, ha dichiarato: «Il popolo ha deciso, è l’essenza della democrazia. La maggioranza ha il diritto di governare e le minoranze hanno il compito di fare opposizione». L’imperativo, ha continuato, è preservare le istituzioni della Repubblica che non sono proprietà di nessuno ma sono di tutti.

Gli auspici e gli auguri

Tra i suoi auspici ci sono il rispetto della Costituzione, «gesti nuovi e magari inattesi» in merito alle ricorrenze civili come 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e l’assunzione di una comune responsabilità nella lotta contro la diffusione del linguaggio dell’odio nel dibattito pubblico.

Quindi la conclusione con due auguri: che la nuova legislatura veda un impegno concorde di tutti per tenere alto il prestigio del Senato, e che tutto il Parlamento sappia mettere in campo un impegno straordinario e urgentissimo per rispondere al grido di dolore che giunge da tante famiglie. «Avremo sempre a nostro fianco l’Unione Europea con i suoi valori e la concreta solidarietà di cui si è mostrata capace», ha evidenziato in chiusura.