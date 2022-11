Liliana Resinovich «morta per soffocamento»: depositata la perizia della Procura

Sul caso di Liliana Resinovich – la donna scomparsa a dicembre 2021 e poi ritrovata in un campo lo scorso 5 gennaio – la perizia evidenzierebbe come causa del decesso la «morte asfittica tipo spazio confinato (plastic bag suffocation), senza importanti legature o emorragie presenti al collo e il decesso risalirebbe a 48-60 ore circa prima del rinvenimento del cadavere stesso». A dirlo sono i consulenti della Procura di Trieste Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli.

Liliana Resinovich, arriva la perizia: sarebbe morta per soffocamento

Per i consulenti: «il cadavere non presenta lesioni traumatiche possibili causa o concausa di morte, con assenza per esempio di solchi e/o emorragie al collo, con assenza di lesioni da difesa, con vesti del tutto integre e normoindossate, senza chiara evidenza di azione di terzi. (…) se le indagini preliminari possano dirsi completate o se invece siano opportune ulteriori attività onde non lasciare nulla d’intentato per fare piena luce sull’episodio».

Infatti, alla luce dei nuovi dati, c’è da capire se le indagini sono completate o se ci sono spazi per ulteriori approfondimenti su una vicenda che ha ancora diversi punti oscuri. Il procuratore Antonio De Nicolo avrebbe spiegato in una nota che la risposta a questa domanda dovrà tenere conto del personale sotto organico e di un’eventuale riforma della giustizia.

Il rapporto dei consulenti

L’evidenza scientifica avrebbe parlato di una morte per soffocamento, avvenuta dalle 48 alle 60 ore prima del ritrovamento. Nella nota della procura si legge anche che sul corpo della donna non sarebbero state riscontrate: «lesioni traumatiche, solchi, emorragie al collo, assenza di lesioni da difesa, con vesti del tutto integre, senza chiara evidenza di azione di terzi».

Sul caso di Liliana, a quasi un anno di distanza dalla sua morte, sembrerebbero ancora diversi gli aspetti da chiarire. Al momento, la tesi principale della procura resterebbe quella del suicidio.