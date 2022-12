Liliana Resinovich, il marito: «Un anno senza di lei, drammatico parlare di suicidio»

«Io non so se qualcuno le ha fatto del male, il suicidio sarebbe drammatico perché evidentemente non mi sono accorto di qualcosa». Così il marito di Liliana Resinovich parla dell’ipotesi del suicidio a un anno dopo la scomparsa di Liliana. L’anniversario cade proprio oggi, 14 dicembre.

Liliana Resinovich, il marito esclude il suicidio

«Io non mi sono mai opposto alla riesumazione del corpo quando avrò il nulla osta per fare ciò che Liliana voleva, ovvero la cremazione, lo faremo». L’occasione per ricordare la moglie arriva durante la trasmissione Mattino 5, dove Sebastiano Visentin è stato invitato proprio per parlare di Liliana. Anche se la procura avvalora la tesi del suicidio, gli stessi inquirenti affermano che le indagini sono ancora in corso, quindi non si esclude alcuna pista per arrivare alla verità sulla tragica scomparsa e poi sul ritrovamento del corpo della donna.

Nella trasmissione è stato chiesto anche il rapporto che ora Sebastiano ha con i familiari di Liliana, in particolare con il fratello di lei. In più, nel salotto di Canale 5 si chiede a Sebastiano di commentare le parole di Claudio Sterpin, l’uomo ribattezzato dalle cronache come l’amico speciale di Liliana.

L’ipotesi più accreditata ora

L’ipotesi più accreditata ora dagli inquirenti è che la donna sia scomparsa il 14 dicembre e che si sarebbe poi suicidata, asfissiandosi da sola con dei sacchetti neri, che sono stati poi ritrovati sul suo corpo. Un’ipotesi definita impossibile a più riprese da Sebastiano. Durante quei terribili giorni di angoscia per la sua scomparsa, il marito ha dovuto fare i conti anche con la presenza di Claudio Sterpin, l’amico di Liliana.

Stando a un primo riscontro, la donna sarebbe morta qualche ora dopo, ma si deve fare chiarezza su dove sarebbe stato nascosto il corpo per farlo ritrovare in condizioni tutto sommato buone il 5 di gennaio 2022 nel bosco.