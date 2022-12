Liliana Resinovich, la famiglia: «Ipotesi morta per lo spavento durante l’aggressione»

«Secondo me l’hanno presa da dietro con i sacchetti in testa, forse voleva allontanarsi dalla persona con la quale magari stava litigando in strada, si è spaventata perché le è mancato l’ossigeno e il cuore si è fermato». Così la cugina di Liliana Resinovich parla a Quarto Grado dell’ipotesi della famiglia sulla 63enne di Trieste. Stando a queste parole, la donna sarebbe morta per un malore dovuto a uno spavento per un’aggressione.

Liliana Resinovich, la famiglia apre a nuova ipotesi: sarebbe morta per spavento durante un’aggressione

«La mancanza di segni di strangolamento sono spiegabili col fatto che quando lei si sente lo spago si prende l’attacco cardiaco e va giù per terra e non serve stringere più a quel punto. (…) Non ci fermeremo prima o poi una prova la troveremo» conclude la cugina, spiegando così l’assenza di segni sul corpo della donna, ritrovata 20 giorni dopo la sua scomparsa ormai priva di vita in un boschetto.

«Con ogni probabilità c’è stato un alterco, un momento di discussione energica e Liliana sicuramente è stata strattonata e colpita e poi, anche in ragione di un’aritmia acuta, è morta. Liliana è stata probabilmente conservata chissà dove, poi è stata trasportata. Anche quella posizione dormiente potrebbe farci pensare alla conservazione iniziale in un bagagliaio» spiega, invece, l’avvocato Nicodemo Gentile, che assiste il fratello di Liliana, Sergio Resinovich.

«La perizia medico legale tenta di svilire i segni traumatici che invece vanno letti in modo globale, ma non sono nemmeno stati datati» conclude l’avvocato. Anche il fratello di Liliana, Sergio, ha parlato durante la trasmissione di Rete 4.

«Ho visto solo due foto, il lato sinistro del volto e la mano con l’orologio (…) come se avesse ricevuto un cazzotto» ha spiegato Sergio.