Liliana Resinovich, il 5 giugno la decisione sull’archiviazione. Il fratello: «Verità e giustizia»

Richiesta verità e giustizia per Liliana Resinovich. Questa volta a parlare del caso della donna di 63 anni trovata morta nella città di Trieste il 5 gennaio 2022 settimane dopo la sua scomparsa è stato il fratello Sergio. Inoltre, il prossimo 5 giugno il gip deciderà sulla richiesta di archiviazione alla quale si sono opposti i familiari che chiedono spiegazioni per la scomparsa della donna.

Le parole del fratello di Liliana Resinovich

Sergio Resinovich ha annunciato la presenza di familiari, amici e conoscenti davanti al Tribunale di Trieste il prossimo 5 giugno, giorno in cui il giudice per le indagini preliminari è stato chiamato a decidere sulla questione di archiviazione avanzata dalla Procura verso le indagini sulla scomparsa della sorella Liliana Resinovich. «Familiari, amici e conoscenti saranno presenti davanti al Tribunale alle ore 8.30 per portare con la loro silenziosa testimonianza la volontà e il desiderio che venga resa verità e giustizia per Lilly», si legge nel post condiviso su Facebook dal fratello Sergio che invita tutti per assistere all’udienza.

La prossima udienza decisiva per le indagini sul caso

L’udienza del prossimo 5 giugno sarà fondamentale per decidere se la morte della donna verrà archiviata come suicidio oppure se le indagini dovranno proseguire per scoprire l’eventuale vera causa, com’è stato richiesto a gran voce dai familiari della 63enne. Liliana Resinovich, 63 anni, era sparita dalla sua abitazione di Trieste il 14 dicembre 2021 e il suo cadavere era stato trovato nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni il 5 gennaio 2022. Presentando la richiesta di archiviazione, la Procura aveva specificato che c’era «una sola ricostruzione: l’intenzionale allontanamento» della donna dalla sua abitazione e «l’intenzionale decisione di porre fine alla propria vita». La donna secondo una perizia sarebbe morta per soffocamento e sembrano esserci ancora molte ombre sul suo caso. Quindi all’udienza del 5 giugno verranno prima sentite le parti in causa e poi il gip prenderà la decisione se archiviare il caso o chiedere ulteriori indagini.