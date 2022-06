Liliana De Curtis morta a 89 anni: chi era l’attrice e scrittrice figlia di Totò

Attrice e scrittrice italiana figlia del grande Totò, Liliana De Curtis è morta all’età di 89 anni nella sua casa romana: vediamo chi era, quali sono state le esperienze più significative della sua carriera e qual è la memoria che ha voluto dedicarle la figlia Elena.

Liliana De Curtis morta

Nata a Roma il 10 maggio 1933, il suo nome era dovuto al ricordo che il padre Antonio nutriva nei riguardi della soubrette Liliana Castagnola, a cui era stato legato sentimentalmente prima di sposare Diana Rogliani e che si era suicidata per lui. Nel 1940 ha avuto una breve esperienza come attrice partecipando alle riprese del film San Giovanni decollato, mentre nel 1954 ha recitato in Orient Express. Solo all’età di 60 anni è salita sul palco collaborando con l’autore-attore Antonino Miele e prestando il suo volto negli spettacoli Pardon Monsieur Totò e Totò dietro le quinte.

Fosse per lei avrebbe intrapreso prima la carriera attoriale, ma “papà, che era tanto geloso e che conosceva bene l’ambiente dello spettacolo, non mi diede mai il permesso di recitare”. Con lo stesso Miele e con Matilde Amorosi ha scritto il libro Ogni limite ha una pazienza, pubblicato da Rizzoli e dedicato a Totò (così come Malafemmena, edito per Mondadori), ed è stata stesso ospite in trasmissioni televisive per rievocare la figura di suo padre. Il 21 settembre 2013 ha anche ricevuto un premio alla carriera durante la festa di san Gennaro organizzata a Napoli.

Liliana De Curtis: la vita privata

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, nel 1951 si è sposata con il produttore cinematografico Gianni Buffardi dal quale ha avuto i figli Antonello e Diana. Dopo pochi anni, ha convolato a nuove nozze insieme a Sergio Anticoli e dalla loro unione è nata la figlia Elena.

Proprio quest’ultima, accorgendosi che la madre stava vivendo le sue ultime ore, ha deciso di scrivere una poesia in suo ricordo. Queste alcune frasi rese note dall’ANSA: “Oggi mi fai piangere, ma fino a ieri mi hai fatto sorridere. […] Mentre scrivo sento il tuo respiro flebile e stanco, a breve questo respiro non lo udirò più, ma mi pervaderà il sollievo, sollievo perché la tua sofferenza è terminata, apparterrai alla morte, sei diventa seria, hai abbandonato le pagliacciate dei vivi. Grazie mamma, mi hai permesso di starti accanto fino alla fine, mi hai permesso di restituirti tutto l’ammore di cui mi hai ricoperto”.