Liguria e Piemonte nella morsa del maltempo: frane, fiumi esondati e allagamenti

Torrenti esondati, circolazione dei treni soppressa, allagamenti in diversi centri. Il maltempo di queste ore sta funestando soprattutto Piemonte e Liguria. Alt ai convogli lungo la tratta Savona-Torino per il rischio di frane che potrebbero interessare le zone intorno ai binari. I mezzi vengono deviati sul binario Genoa-Torino. Intanto, come comunica la Regione Liguria, ci si sarebbe attrezzando per prestare assistenza ai passeggeri rimasti a Savona.

#ALLERTAROSSA: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ⚠ Dalla Sala Trasparenza della @RegLiguria , gli aggiornamenti in diretta in merito all’allerta idrogeologica. Il Link ➡ https://t.co/gowA1KN4zl🔴 pic.twitter.com/lUIpoxaphc — COMUNE DI GENOVA (@ComunediGenova) October 4, 2021

Allerta rossa in Liguria per il pomeriggio del 4 ottobre

Il maltempo in un certo senso era stato previsto, con l’allerta diramata dalle autorità liguri nella giornata di ieri. Arancione per la mattina di oggi, 4 ottobre, rossa nel pomeriggio, quando effettivamente i temporali si sono fatti più insistenti. Le zone più colpite sono quelle del savonese, dove sono esondati i torrenti Letimbro, in località Santuario, e l’Erro a Pontivrea. Qui sul versante piemontese, a Melazzo, nei pressi di Alessandria, tre camperisti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco.

Queste immagini si commentano da sole.

La cosa che preoccupa di più è che il grosso della perturbazione è atteso per la sera.

E ancora peggio che nessuno farà nulla perché impegnato a commentare i risultati elettorali.#liguria #maltempo #alluvione #allertarossa #AllertaMeteo pic.twitter.com/PWVqsZaXfW — Vincenzo Mazzocchi (@vincenzomazzocc) October 4, 2021

A Savona, nella zona industriale di Altare, invece, è straripato il fiume Bormida, causando gravi disagi alle numerose aziende della zona. Per soccorrere le numerose persone bloccate in auto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile. Sempre nella provincia ligure, in via precauzionale, è stato interdetto alle auto il passaggio su ponti e viadotti. Chiuso per una frana un tratto dell’Autofiori tra Ceva e il bivio A6/A10 Savona verso il bivio con l’A10. Chiusa al traffico anche la provinciale 29 di Cadibona per una frana sulla carreggiata poco prima del centro urbano di Cadibona.