In Liguria il mare tocca i 29 gradi e in montagna esplodono residuati bellici

Gli incendi a Roma non sono gli unici effetti del caldo record che l’Italia sta vivendo al pari del resto d’Europa. In Liguria si vivono giorni difficili a causa del rialzo delle temperature. Si parla non soltanto dei gradi percepiti nelle città dai cittadini, ma anche di quelli dell’acqua del mare, ogni giorno sempre più calda. Una vera emergenza, cui si aggiungono da una parte il problema della siccità e dall’altra i vasti roghi che si sono sviluppati sulla montagne a causa di vecchi residui bellici esplosi per il gran caldo.

Liguria, il mare brucia: temperatura record a Portofino

A Punta Chiappa, fra Camogli e Portofino, gli esperti dell’Arpal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, hanno riscontrato un netto rialzo delle temperature dell’acqua. Il mare si fa sempre più caldo ed è arrivato a toccare i 29 gradi. Un record, perché questa temperatura non era mai stata raggiunta in Liguria. L’acqua è sempre più rovente, e questo potrebbe causare problemi seri soprattutto in autunno. Il mare caldo è una delle cause principali dei forti temporali autorigeneranti che spesso si sono abbattuti sul territorio ligure, causando ingenti danni a un territorio già fragile, messo a soqquadro anche dagli incendi.

La siccità, il rischio frane e le alghe

Così tra la siccità che sta rendendo la Liguria sempre più arida, come accade nel resto del nord Italia, e un terreno devastato dai roghi, le piogge potrebbero non essere assorbite e il terreno franare ancora. In passato è già successo e la preoccupazione è alta. Sul mare, intanto, il Comune di Genova spiega: «Nessun rischio per ora per la salute e per la balneazione. Le condizioni meteo marine e l’innalzamento della temperatura dell’acqua hanno prodotto un’abbondate fioritura dell’alga, che in alcuni casi può comportare effetti temporanei e rapidamente reversibili sull’uomo causati dal contatto e dall’inalazione dell’aerosol marino che possono interessare le prime vie respiratorie». E aumentano anche le meduse, attirata dall’alta temperatura del mare.

I residui bellici esplosi in montagna

Come se non bastasse, i roghi continuano a tenere sotto scacco le montagne liguri. Oltre 24 ettari alle spalle di Sestri Ponente sono stati praticamente cancellati dalle fiamme. Un maxi rogo, quello di ieri notte, che sembra essere stato generato da residui bellici della seconda guerra mondiale. Secondo le autorità e il corpo forestale, si tratta di vecchie attrezzature che per decenni sono rimaste nascoste tra le rocce. Sono state rinvenuti anche due moschetti. Ad innescare le esplosioni sia il deterioramento dell’attrezzatura sia il gran caldo.