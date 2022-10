Liguria, il sindaco su dj Fabo: «Hitler lo faceva gratis». In 102 rischiano il processo per insulti

Tra il sindaco di Caravonica, Angelo Dulbecco, e le oltre 100 persone che lo hanno insultato su Facebook dopo un post sul caso dj Fabo, si frappone il gip di Imperia, Paolo Luppi. La vicenda risale al 2017, quando l’ex primo cittadino ha commentato la vicenda legata alla scelta di morire in una clinica svizzera da parte di dj Fabo. «Hitler almeno lo faceva gratis», è la frase incriminata, che ha dato vita a una vera e propria pioggia di commenti e insulti. Il caso, inizialmente archiviato, era stato riaperto nel 2019. A tre anni da allora, adesso il gip prova a trovare un accordo entro il prossimo 2023.

La proposta del gip: «Lui si scusa, loro pagano un risarcimento simbolico»

Paolo Luppi, gip di Imperia, è deciso a far accordare il sindaco Angelo Dulbecco, alla guida della cittadina di Caravonica nell’entroterra di Imperia, e i 102 indagati per averlo insultato sui social. Per il post sull’eutanasia, con riferimento a dj Fabo e a Hitler, al primo cittadino verrà chiesto di scusarsi. Le persone accusate, invece, secondo la proposta d’accordo dovrebbero ammettere di aver esagerato e pagare una sorta di risarcimento simbolico. La cifra, però, potrebbe non essere incassata da Dulbecco ma devoluto interamente in beneficienza. Tutto ciò perché l’avvocato Giuseppe Fossati, legale del sindaco, si è opposto all’archiviazioni del provvedimento inizialmente chiesta dalla procura di Imperia.

L’accordo entro il 23 novembre

Adesso le parti si confronteranno per tentare di capire se ci siano o meno i margini per lavorare all’accordo. Ma il tempo stringe. Tra meno di un mese, cioè il 23 novembre, scadrà la deadline per accordarsi. Dopo questa data, si procederà per capire se accogliere o meno la richiesta di archiviazione o di opposizione. E in quel caso se ne riparlerà il prossimo 22 febbraio 2023, quando verrà presa la decisione nell’udienza già fissata.