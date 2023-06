Lignano, uomo accoltella due persone e scappa: una è grave

Non è ancora chiaro il movente dell’uomo che, nel primo pomeriggio a Lignano Sabbiadoro (Udine), ha accoltellato due persone. Secondo fonti investigative ANSA, l’uomo, dopo aver compiuto il gesto, è fuggito. I due feriti sono un giovane di circa 28 anni e un suo parente.

Lignano, accoltella due persone e fugge

Il 28enne è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Udine e le sue condizioni risultano gravi, a seguito delle ferite risultate profonde, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. La seconda persona ferita è stato accompagnata al Pronto soccorso di Latisana per accertamenti: le sue condizioni non destano preoccupazione. Spetterà ora ai carabinieri stabilire cosa sia successo, sia attraverso la raccolta delle testimonianze dei presenti, che visionando le telecamere di videosorveglianza della stazione balneare.