Ligabue torna negli stadi: due date a Milano e Roma nel 2023

Ligabue tornerà negli stadi italiani nel 2023. I biglietti sono già in prevendita oggi dal fanclub Bar Mario alle ore 11 e per tutti nei canali di prevendita da domani, 8 ottobre, alle ore 11. Ora, il cantante è in un tour europeo che lo vedrà il 26 ottobre a Bercellona, il 28 ottobre a Bruxelles, il 30 a Parigi e il 31 ottobre e il 2 novembre a Londra. Quali sono, invece, le prossime tappe in Italia?

Ligabue torna in Italia nel 2023

Ligabue sarà a disposizione del pubblico italiano il 5 luglio al Meazza di Milano e il 14 luglio all’Olimpico di Roma. Proprio in questi giorni è uscito anche il libro dell’artista, con le sue opere più famose e con la penna di Corrado Minervini. Ligabue è sempre pieno di attività, nonostante i 30 anni di carriera.

Nel libro si affrontano non solo le sfide del cantante, ma anche gli arrangiamenti. Oltre a questo, è importante sapere che i due appuntamenti in Italia sono già a disposizione in prevendita da domani, 8 ottobre.

L’annuncio sui social

Oltre all’annuncio ufficiale all’Arena di Verona, Ligabue ha reso nota la notizia ai suoi fan sul suo canale Twitter. I concerti si terranno di nuovo negli stadi. Il suo ritorno era molto atteso, così come tanti suoi fan nel mondo lo attendono per le prossime tappe in Europa. L’appuntamento è fissato per luglio 2023.

L’ultimo concerto all’Arena di Verona si è concluso con un grande successo e con l’annuncio delle nuove tappe. «Ho vissuto con te una magia per una sera e una notte meravigliosa nella bellissima e romantica Verona grazie infinite per l’emozione che mi trasmetti mi arriva sempre tutta… ci vediamo prestissimo lo so» ha scritto un utente sulla pagina ufficiale Facebook del cantante, che ora dovrà ripartire per il tour europeo, per poter tornare in Italia a luglio 2023. Il costo dei biglietti non è stato reso noto.