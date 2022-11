Ligabue bloccato in hotel a Parigi per il Covid: «Non mi passa più»

Luciano Ligabue sta affrontando l’incubo Covid. Il rocker è ancora bloccato nel suo hotel a Parigi ed è stato costretto a riprogrammare il suo tour, annullando gli ultimi concerti in giro per l’Europa, tra Parigi e Londra.

Le condizioni di Ligabue nell’hotel di Parigi

Il rocker Luciano Ligabue ha dovuto annullare le ultime due date del suo tour europeo a causa del Covid: «Non mi passa più», dice il Liga mostrando in un video, condiviso sui social, i particolari della stanza in cui è «prigioniero». «Questo è il posto dove sto trascorrendo questi lunghissimi giorni. Oggi siamo al quinto…». Poi Ligabue ha mostrato a tutti la sua «camera/prigione» e i fan si sono incuriositi per le maschere di Batman e Dart Fener sulle due lampade accanto al letto: «Non mi chiedete perché, non lo so le ho trovate così».

I fan hanno notato anche il comodino pieno di medicinali di Ligabue: «Brufen d’ordinanza come da consiglio medico, vitamina C, spray nasale». Il musicista ha specificato anche che la chitarra in stanza non è la sua: «Non è la mia chitarra ma lo è diventata. Arriva da un’intuizione di Maioli, che l’ha vista girando per un mercatino a Parigi e l’ha comprata pensando che mi potesse tenere compagnia e sperando che potessi magari anche scrivere un pezzo. E in effetti qualcosa ho scritto». Infine l’artista ha voluto rassicurare i suoi fan: «Per il resto sto bene, sto aspettando di negativizzarmi e poter tornare nel nostro Bel Paese».

L’annullamento del tour del cantante

Un paio di giorni fa Ligabue aveva postato un altro video in cui annunciava di essere positivo al Covid: «Purtroppo saltano quindi i concerti di stasera al Bataclan e domani a Londra…». Inoltre il cantante aveva aggiunto: «Vi potete immaginare il giramento di balle dopo i due bellissimi vissuti a Barcellona e a Bruxelles, però è andata così. Mi dispiace tantissimo per il disagio creato, vi abbraccio comunque. Ciao».

Successivamente il cantante ha dichiarato che i concerti sono rimandati a data da destinarsi e i fan che hanno acquistato il biglietto riceveranno presto nuove informazioni.