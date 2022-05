Ligabue: canzoni famose, moglie e intervista del cantante

Luciano Ligabue, 62 anni, è alle prese con la sua prima autobiografia. Il romanzo, in uscita il 3 maggio per Mondadori, si intitola Una storia. Ecco di che si tratta.

L’autobiografia di Luciano Ligabue

Il rocker racconta la sua storia, quella più intima, personale e famigliare. Dai primi bagnetti con la madre Rina, alle prime canzoni, dal matrimonio con Donatella Messori fino all’incontro con la sua attuale moglie Barbara Pozzo. Poi il capitolo più doloroso, la perdita di un figlio: “Ce lo fecero vedere. Me lo ritrovai in mano: un affarino di un chilo. L’ho fatto seppellire in un cimitero che ha un angolo chiamato degli angeli“. L’autobiografia, edita da Mondadori e in uscita in libreria il 3 maggio, si intitola Una storia.

Canzoni famose del musicista

Nel corso di una carriera trentennale, Ligabue ha pubblicato 11 album in studio (“Start” è il 12esimo) e una ottantina di singoli. Ripercorriamo la luminosa carriera del rocker emiliano attraverso le sue canzoni più famose, in ordine casuale.

Certe notti

Urlando contro il cielo

Balliamo sul mondo

Questa è la mia vita

Il giorno di dolore che uno ha

Piccola stella senza cielo

Ho messo via

L’odore del sesso

Niente paura

Ho perso le parole

Tutti vogliono viaggiare in prima

A che ora è la fine del mondo?

Vivo morto o X

L’amore conta

Happy Hour

La moglie di Luciano Ligabue chi è?

Luciano Ligabue è sposato con Barbara Pozzo dal 2013, otto anni dopo aver avuto insieme la figlia Linda. I due hanno detto “sì” nel comune di Correggio alla presenza di pochi intimi, celebrando poi con una cerimonia semplice.

Barbara Pozzo è un’ex fisioterapista, divenuta oggi scrittrice. Bionda e sorridente, Barbara per anni si è occupata di riabilitazione post incidenti e infortuni, con una specializzazione in medicina manuale. A Parigi ha poi iniziato un nuovo percorso, studiando anche meditazione e riflessologia. Il suo libro, “La vita che sei/24 meditazioni sulla gioia”, ha riscosso un grandissimo successo, rendendola a tutti gli effetti una fra le scrittrici italiane più amate, anche grazie al suo sito SomeBliss, dove dà consigli e parla con gli utenti che le chiedono aiuto.