Licia Maglietta oggi: figlie e film dell’attrice napoletana

Licia Maglietta è un’attrice italiana nata il 16 novembre 1954 a Napoli. Dopo gli esordi a teatro seguiti agli studi in architettura, si è fatta conoscere anche in tv grazie alla partecipazione a diversi film e fiction. Vediamo chi è e chi sono suo marito e le sue figlie.

Licia Maglietta: la biografia

Le sue prime esperienze sul palcoscenico sono con il Centro Culturale Giovanile di Napoli, dove esordisce ne Gli Orazi e i Curiazi di B. Brecht con la regia di Amedeo Forte. Siamo nel 1974 e questo sarà l’inizio di una brillante carriera teatrale, recitando prima nel gruppo Falso Movimento e subito dopo in quello dei Teatri Uniti.

L’incontro con Carlo Cecchi le fornisce l’occasione di dimostrare la sua bravura interpretando La locandiera, ma fu con Delirio amoroso che Licia Miglietta regalò la sua interpretazione più intensa ed emozionante. La pièce teatrale, nata dopo aver conosciuto Alda Merini, racconta la storia delle tragiche esperienze vissute in manicomio dalla poetessa. Messo in scena nel 1995 fu scritto, diretto ed interpretato da Licia.

Licia Maglietta: i film

Non solo teatro. L’attrice è riuscita e riesce tutt’ora ad emozionare anche con le sue interpretazioni sul grande schermo. Morte di un matematico napoletano e L’amore molesto di Martone, il sodalizio artistico con Silvio Soldini che portò alla realizzazione di Pane e Tulipani con il quale Licia vinse il David di Donatello come miglior attrice protagonista sono solo alcuni dei suoi lavori.

A questi sono seguiti Luna Rossa di Antonio Capuano, in Concorso al Festival di Venezia nel 2001, Agata e la tempesta di Soldini e Nel mio amore di Susanna Tamaro. Nella sua carriera c’è stato spazio anche per interpretazioni televisive con la miniserie Sissi, che racconta la vita della principessa, e, nel 2013, con In Treatment diretta da Saverio Costanzo. Della sua vita privata si conosce molto poco: quando non lavora vive con le due figlie e ama suonare la chitarra.