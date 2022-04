Nasce Tred, il liceo sulla transizione ecologica e digitale con il sostegno di Snam e oltre 20 imprese

È composta da oltre 20 aziende la rete di imprese che sosterrà la sperimentazione del Liceo quadriennale sulla Transizione Ecologica e Digitale (Liceo TRED), lanciato durante il semestre di presidenza del consorzio Elis da parte di Marco Alverà, amministratore delegato di Snam. L’iniziativa è stata lanciata ieri nel corso della cerimonia di chiusura del semestre avvenuta a Roma a Villa Blanc. Il nuovo liceo, che a partire dal prossimo anno scolastico coinvolgerà 27 istituti distribuiti su tutto il territorio nazionale, offrirà un percorso di formazione teso a integrare i programmi didattici del tradizionale liceo italiano con maggiore attenzione alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e a favorire la parità di genere nell’acquisizione di queste competenze sempre più centrali dal punto di vista culturale e professionale.

Alverà, ad Snam: «Il liceo Tred punta a favorire le discipline Stem»

«Dopo un anno di intenso e appassionante lavoro insieme alle istituzioni, alle scuole e alle imprese», ha dichiarato l’amministratore delegato di Snam Marco Alverà, «siamo pronti a partire con un progetto di liceo che ha l’obiettivo di dotare i nostri ragazzi di nuovi metodi e nuove competenze per essere pronti ad affrontare la trasformazione digitale e la transizione ecologica che ci attendono nei prossimi anni. Il Liceo TRED, per il quale continuerò a impegnarmi anche in futuro, punta a favorire lo studio delle discipline STEM, che saranno decisive nell’80 per cento dei mestieri di domani, promuovendo l’equilibrio di genere e le pari opportunità tra Nord e Sud, città e provincia. Con questa iniziativa le imprese italiane collaborano in modo virtuoso con le istituzioni e la scuola per dare a molti giovani italiani i migliori strumenti per poter eccellere nella vita professionale che li attende e costruire un futuro migliore». Il Liceo TRED è stato approvato nell’ambito del piano di ampliamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado lanciato dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, coerentemente con il PNRR e il piano “RiGenerazione Scuola”. «È un percorso di trasformazione dell’intero sistema educativo», aveva dichiarato il ministro in occasione della presentazione del progetto. «È un modo di organizzare la didattica completamente diverso, è un passo straordinario».

Snam e gli altri partner del liceo Tred

L’iniziativa si fonda sull’idea di creare una rete permanente di scuole, sostenuta da una rete di imprese e università (Bocconi, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Padova, Università di Roma Tor Vergata e LUMSA) che condivida un programma didattico innovativo in grado di mantenere il connubio tra le conoscenze scientifiche e quelle umanistiche arricchendosi di nuovi strumenti quali workshop settimanali in rete con esperti sui temi della transizione ecologica e digitale, summer camp e soggiorni all’estero per l’apprendimento delle lingue. L’obiettivo del progetto, per i prossimi anni, è estendere il numero delle scuole coinvolte. Al momento, oltre a Snam, il Liceo TRED può contare sulle seguenti aziende partner: A2A, Acciaierie d’Italia, Accenture, Acea, Autostrade, CDP Venture Capital, Cisco, Com.net, Engineering, Ernst & Young, Generali Italia, Gruppo Campari, Hera, Intesa Sanpaolo, Iren, Lottomatica, Manpower, NTT Data, SAS, Sport e Salute, Umana, UniCredit.