Licenziata dalla banca per OnlyFans: «Farò causa causa per mobbing»

Benny Green, all’anagrafe Benedetta d’Anna, è stata licenziata dalla banca per la quale lavorava per aver aperto un profilo OnlyFans. Ora ha parlato in un’intervista al Corriere e ha dichiarato di voler far causa per mobbing.

La confessione di Benny Green, licenziata dalla banca per OnlyFans

Ai microfoni del Corriere, Benny Green ha parlato del perché ha voluto aprire un profilo OnlyFans nonostante lavorasse in banca: «Guadagnavo poco e avevo tante spese, avendo tre figli, due bambine di 11 e 5 anni e un bambino di 12. Mi sono iscritta alla piattaforma per arrotondare lo stipendio da bancaria, in modo immediato e comodo, da casa mia. Ho pubblicato video e foto di nudo basico, amatoriale, quasi infantile. Ed è scoppiato il chiacchiericcio. Prima venivo corteggiata, poi infastidita, pressata dai colleghi. Il clima era pesante, alimentato dal passaparola. Le mogli dei clienti della banca venivano a farmi le scenate ogni giorno alla mia postazione, in cassa, perché i loro mariti erano sempre da me».

In seguito, la donna è stata avvertita dalla banca prima con una lettera d’ammonimento e poi è arrivata la lettera di licenziamento. Questo anche perché l’attrice ha girato un film hard con il titolo «La Bancaria» ma anche per questo la donna ha una spiegazione: «In quel contesto, di banca, stavo male; ho scelto di espormi in modo liberatorio. Mi avevano attaccato per delle foto soft, per le gonne troppo corte. Ho pensato di agire all’ennesima potenza di mia volontà in modo evidente, provocatorio, commerciale. E poi il lavoro nel porno è uno stile di vita, non puoi essere Benedetta e non Benny e viceversa. Non è un lavoro che fai dalle 8 alle 17, in cui stacchi ed è finita la tua giornata».

La volontà di far causa della donna

La donna comunque, vuole far guerra alla banca che l’ha licenziata per il suo OnlyFans. Infatti ha detto: «Il ricorso non è stato presentato dall’avvocato che mi seguiva in Sicilia. Mi sono affidata a un nuovo studio romano e, questa volta, puntiamo a far riconoscere che sono stata vittima di mobbing».

Infine, l’attrice ha anche detto di essere in cerca di un fidanzato, ma quest’ultimo deve essere «non geloso, deve sapere che il mio sul set è lavoro. Il cuore è solo di una persona…».