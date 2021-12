Cinque libri da leggere o regalare per questo Natale

Che sia un Natale di libri. Da leggere durante le feste o da regalare. Ecco cinque proposte in alternativa ai bestseller.

Di chi sono le case vuote?, gli appunti di Sottsass

È una vera chicca il volume Adelphi curato da Matteo Codignola che raccoglie i taccuini scritti tra il 1977 e il 2007 da Ettore Sottsass, mostro sacro del design italiano, intitolato Di chi sono le case vuote?. Definito dalla critica “adelphiano postumo” Sottsass, che oltre ai suoi lavori e alla sua rivoluzionaria visone del mondo poteva vantare anche di aver sposato una come Fernanda Pivano, è un autore assolutamente da leggere, poiché le sue parole risultano illuminanti sia che parlino di design, sia che raccontino la storia della propria vita o si soffermino sulla descrizione delle case di Filicudi. E riescono a esserlo perfino quando dettano la sua personale agenda di appuntamenti: «La luce fuori dalla finestra è grigia, è una mattina milanese grigia e nebbiosa. Perché dovrei uscire da questo dolce letto per cercare soldi, per pagare dannate tasse, per dare da mangiare a quei bastardi impiegati e burocrati romani?». Già, perché? Probabilmente ce lo chiediamo tutti, tutti i santi giorni. Un libro per capire meglio la storia del 900 del nostro Paese e per indagare su nevrosi e fobie della classe che quel secolo l’ha dominato: la borghesia.

Michele Mari e i racconti di Sferopoli

Altro autore che, se sceglierete di leggerlo, vi farà sentire più intelligenti di quanto in realtà siete è senz’alcun dubbio Michele Mari, di cui Einaudi ha appena pubblicato la quarta raccolta di racconti intitolata fragorosamente Le maestose rovine di Sferopoli, all’interno della quale un caleidoscopio di personaggi ci porterà in un viaggio fantastico, a tratti psichedelico, che si rivelerà pieno di opportunità per riflettere sulla letteratura, sulla lingua e sul senso della vita stessa. A tratti lovecraftiana, la raccolta di racconti di Sferopoli è densa contemporaneamente di incubi e di meraviglie, di sogni e ossessioni, di filosofia, spiritualità, psicoanalisi in un percorso onirico che nessuna droga potrà mai eguagliare perché, come scrive Mari, «Si sogna quasi sempre in soggettiva. Nei sogni siamo il vettore che sposta il proprio sguardo, e ci sappiamo come guardanti». Quindi come in Matrix la scelta adesso sta a voi: “Pillola azzurra, fine della storia: domani ti sveglierai in camera tua, e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie, e vedrai quant’è profonda la tana del bianconiglio”.

Mercanti di verità, il giornalismo oggi spiegato da Jill Abramson

Per chi volesse saperne di più invece sulle perverse dinamiche che negli ultimi anni hanno totalmente cambiato il volto del giornalismo mondiale trasformando giovani leve e illusi in riders dell’informazione, precari e pagati una miseria, il libro da leggere è Mercanti di verità della giornalista del Guardian Jill Abramson, edito in Italia da Sellerio. La carta contro il digitale, la televisione contro il web, la voce stentorea dell’editoria tradizionale contro il coro dissonante dei social. Uno dei saggi più illuminanti uscito negli ultimi anni dedicato a chi i giornali oggi prova ancora a farli ma soprattutto a chi si ostina caparbiamente a leggerli. In Mercanti di verità vengono prese in esame quattro realtà giornalistiche molto diverse tra loro come il New York Times, Washington Post, Vice e BuzzFeed e tramite l’analisi della loro ascesa o del loro declino viene spiegato lo stato attuale delle cose. Scritto dall’unica giornalista donna che nella storia è stata direttrice del giornale più importante del mondo, il New York Times, appunto.

FUORI!!!, la storia della lotta LGBTQI+

Idea regalo imperdibile, anche per la mega edizione-monster ultracolorata è senz’alcun dubbio FUORI!!!, edito dalla sempre attenta ed encomiabile casa editrice indipendente NERO, almanacco contenente i primi 13 rarissimi numeri della rivista del Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, ideato dall’ex direttore di Rolling Stone Carlo Antonelli e dalla coppia di curatori che si cela sotto il nome di Francesco Urbano Ragazzi. Una vera e propria fanzine che, passata di mano in mano nei luoghi d’incontro clandestini dell’epoca, ha finito per documentare gli albori della lotta LGBTIQ+ del nostro Paese. Da leggere anche solo per conoscere la mitologica figura di Mario Mieli, attivista, intellettuale e figura chiave del movimento, morto suicida nel marzo del 1983 nel suo appartamento di via Guerrazzi a Milano poco prima di compiere 31 anni.

Bere come un vero scrittore, i cocktail dei giganti della letteratura

Se questo mini tour-de-force letterario non vi fosse bastato segnaliamo, inoltre, Bere come un vero scrittore, breviario alcolico edito dal Saggiatore che raccoglie 100 ricette per ricreare i drink che hanno ispirato i giganti della letteratura. Si va dal celebre Vesper Martini tanto caro al James Bond di Ian Fleming passando dal Gin Rickey di Francis Scott Fitzgerald arrivando al defibrillante Bloody Mary di Raymond Carver, che l’etichetta prevede debba essere bevuto rigorosamente mai oltre mezzogiorno. Per dilettanti baristi, aspiranti scrittori e semplici amanti dell’alcol.