Natale, 10 libri da scoprire per sé o da regalare

Mancano pochi giorni a Natale: i giorni più corti dell’anno sono un invito al riposo e, perché no, alle buone letture. Dopo un anno ancora difficile, trovare un po’ tempo per se stessi, per aprirsi a nuovi mondi fatti soltanto di parole – questo in fondo sono i libri – è un modo per riprendere in mano quel filo rosso della realtà che ci apre al futuro facendoci vivere in modo più intenso il presente. Tag43 vi propone alcune “buone letture”, senza la pretesa che siano i libri più belli in assoluto (le classifiche le lasciamo stilare ad altri). Sono semplicemente suggerimenti (o consigli regalo per chi ancora è in alto mare) per avvicinare qualche passante della parola che ha incrociato la nostra strada e ci ha lasciato in tasca qualcosa di importante. Abbiamo lasciato da parte i bestseller e i grandi successi di cassetta, non perché non siano meritevoli, ma perché già si conoscono e sembrava più utile far risplendere qualche piccola gemma, meno conosciuta e, forse, un po’ trascurata.

I 10 libri consigliati da Tag43 per queste Feste

Per chi ama il mondo classico quando sa tanto di modernità



Silvia Romani, Saffo, la ragazza di Lesbo (Einaudi)

Silvia Romani è una docente di Mitologia e religioni del mondo classico all’Università Statale di Milano con la passione per la scrittura. La ragazza di Lesbo è un racconto delicato ed evocativo sulla poetessa che ha diretto cori di giovani coetanee insegnando loro a cantare e a danzare, educando alla bellezza e diventando alla fine del VII secolo a.C. un’icona LGBT ante litteram. Il libro, come scrive l’editore, è un suggestivo, coinvolgente omaggio all’incanto dei suoi versi, fatti di lune metafisiche, notti profumate di rose, nostalgia per la giovinezza che fugge: una fascinazione che non smette di esercitare su uomini e donne d’ogni tempo e paese.

Per chi è convinto che l’Italia sia il massimo per chi vuole migrare da un altro Paese

Andreea Simionel, Male a est (Italo Svevo)

Abbiamo scelto anche un’autrice giovane, di soli 26 anni, nata in Romania e giunta in Italia quando aveva sei anni. Male a est è il racconto vissuto in prima persona del trauma di abbandonare la propria terra e la propria lingua, per trasferirsi in un altrove dove mancano all’inizio anche le parole, tanto da farci sentire invisibili. È il libro d’esordio di Andreea Simionel che le parole, ora, le ha trovate tutte e le maneggia benissimo.

Per chi ama viaggiare nel presente partendo dal passato



Margo Rejmer, Bucarest. Polvere e sangue (Keller)

Bucarest è una città caleidoscopica e per certi versi sconcertante. Semidistrutta da Nicolae Ceausescu negli Anni 70 per dar vita a una nuova topografia urbana finalizzata a celebrare il ruolo egemone del Partito comunista, è oggi un misto di tradizione e modernità che Margo Rejmer, scrittrice e giornalista polacca, racconta attraverso gli orrori di un regime megalomane e paranoico, nell’incontro e il confronto con la gente comune. Un esempio riuscito di reportage capace di rappresentare un mondo e un’epoca prendendo le mosse da una città.

Per chi ama i grandi romanzi storici (e anche i thriller)



Robert Harris, Oblio e perdono (Mondadori)

L’autore inglese, conosciuto e apprezzato per le sue opere di historical fiction ambientate nell’antica Roma o durante la Seconda Guerra mondiale, ci porta con la sua macchina del tempo nel 1660, poco dopo la fallita rivoluzione inglese di Oliver Cromwell. Due regicidi di re Carlo I d’Inghilterra sono scappati nella prima colonia inglese d’oltremare, nell’attuale Massachussets, e da lì prende avvio una spericolata caccia all’uomo attraverso due continenti. Oblio e perdono, raccontandoci il passato ci aiuta capire il presente, come il ruolo apparentemente insostituibile della famiglia reale inglese e le tante contraddizioni dell’America di oggi.

Per chi non vuole dimenticare che cosa significa essere stati ebrei (ed esserlo ancora oggi)

Anne Berest, La cartolina (e/o)

Una cartolina arrivata nella cassetta delle lettere dà il via a una ricerca personale, strettamente autobiografica, sulle proprie origini ebraiche e sul destino tragico dei nonni e degli zii morti ad Auschwitz nel 1942. Una storia che si snoda dalla Russia prerivoluzionaria alla Lettonia e alla Palestina, per far approdo nella Francia dell’occupazione tedesca e di Vichy. La cartolina di Anne Berest è un viaggio intimo alla riscoperta del significato dell’essere ebrei per una persona laica e non praticante.

Per chi pensa che almeno a Natale bisogna ascoltare il cuore

Claire Keegan, Piccole cose da nulla (Einaudi)

Irlandese, docente di scrittura creativa, Claire Keegan ci racconta in questa fiaba invernale le peripezie del suo personaggio, Bill Furlong, in giro tra fattorie e villaggi con il camion carico di legna, torba e carbone per non lasciare nessuno al freddo nella settimana di Natale. Finché, sotto la neve che continua a scendere, nel cortile silenzioso di un convento, fa un incontro decisivo che gli fa riemergere lontani ricordi. E capisce che forse è arrivato il momento di ascoltare il suo cuore.

Per chi non sapeva che dall’Ucraina si fuggiva molto prima della guerra

Marianna Salzmann, Nell’uomo tutto deve essere bello (Marsilio)

Ognuno porta con sé traumi di cui non conosce l’origine: il nuovo romanzo di Marianna Salzmann, nata in Russia e che ora scrive in tedesco da Berlino, è il racconto di come questi traumi si trasmettano, alla pari dei cromosomi, attraverso le generazioni. Le protagoniste del romanzo, ampiamente autobiografico, attraversano gli Anni 70 in Ucraina, fino alla fuga in Germania alla caduta del muro alla ricerca di un eldorado che non c’è, senza più un futuro e con alle spalle un passato ormai dileguato.

Per chi vuole capire come un funzionario del Kgb sia diventato Putin

Giuliano Da Empoli, Il mago del Cremlino (Mondadori)

In Italia è poco conosciuto, eppure Giuliano Da Empoli di origine italiana e di scrittura francese, si è classificato secondo quest’anno al prestigioso premio Goncourt. Nel romanzo un personaggio ispirato a una figura reale, Vadim Baranov, conosciuto come “il mago del Cremlino”, racconta gli uomini e le vicende che hanno accompagnato la trasformazione di un anonimo funzionario del Kgb nell’inesorabile zar Vladimir Putin. Con un meccanismo da thriller un’opera che ci aiuta a capire il presente.

Per chi ama i thriller balcanici

Jurica Pavicic, Acqua rossa (Keller)

Potente e poetico l’ultimo romanzo dello scrittore croato Jurica Pavičić, Acqua rossa racconta con una trama da giallo la dissoluzione della ex-Jugoslavia. Nato a Spalato nel 1965, giornalista, critico cinematografico, con Acqua rossa, scritto nel 2017 e vincitore di importanti riconoscimenti, tra cui il Grand prix de littérature policière al miglior romanzo straniero 2021, lo scrittore croato sforna un avvincente thriller dagli accenti metafisici.

Per chi pensa che la leggerezza sia solo una diversa dimensione della profondità

Maylis De Kerangal, Canoe (Feltrinelli)

Canoe è una raccolta di otto racconti, di lunghezza diseguale, tenuti insieme da un filo rosso il cui precipitato è l’immagine di una canoa: il ciondolo dorato di un odontoiatra, un kayak che si muove sulle acque di un fiume o, ancora, la scia di una cometa ripresa dalla sonda Giotto. Per Maylis De Kerangal la vita la si può attraversare solo così: con la leggerezza e l’iperpercettività della scrittura, rimanendo aderenti a quella “superficie del mondo sensibile” che è l’unica possibilità che abbiamo di un contatto vero con il mondo.