Libia, centrale di Tripoli perde combustibile in mare: rischio disastro ambientale

A Tripoli si teme per un possibile disastro ambientale. Nella capitale della Libia, città più popolosa del Paese con oltre 3 milioni di abitanti, una centrale elettrica ha perso combustibile da uno dei serbatoi. Adesso le autorità temono un disastro ambientale di proporzioni non quantificabili, qualora non si fermi una perdita che va avanti da oltre due settimane. A lanciare l’allarme è stata la Libyan Wildlife Trust, la Società libica per la conservazione della fauna, che ha chiesto un intervento immediato per far sì che l’ecosistema marino della capitale non venga alterato dal combustibile.

Alla centrale «fuoriuscite di combustibile da due settimane»

Nelle scorse ore è stata la Libyan Wildlife Trust a far scattare l’allarme. Con un post su Facebook, infatti, viene denunciato come da uno dei serbatoi della centrale elettrica nell’ovest di Tripoli, non mantenuto in condizioni idonee, si sia registrata una perdita di carburante arrivata fino alle coste vicine. La società libica per la conservazione della fauna spiega che «le fuoriuscite proseguono da due settimane e le autorità competenti non hanno adottato misure pratiche per far fronte a questo disastro». Una catastrofe ambientale potenziale che intaccherebbe non soltanto il mar Mediterraneo e l’area libica, ma anche la salubrità dell’aria circostante.

Ad agosto il grave rischio corso da Gibilterra

Non c’è pace per le coste intorno al Mar Mediterraneo. A fine agosto un disastro potenziale è stato corso al largo di Gibilterra. In quel caso, la Os 35, con bandiera Tuvalu, ha subito notevoli danni dopo la collisione con un’altra imbarcazione. Le autorità locali e quelle spagnole hanno prontamente agito per evitare il peggio, circondando la nave con una barriera predisposta proprio per casi simili. L’imbarcazione trasportava 400 tonnellate di petrolio oltre a un gran numero di barre d’acciaio di cui era carica. Un rischio corso e poi scongiurato, grazie a un intervento importante e tempestivo dei due Paesi.