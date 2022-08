Libertà alla Russia, la legione dei volontari russi che combattono per l’Ucraina

Quella di Mosca contro Kyiv è una guerra che molti russi non vogliono combattere. Alcuni, addirittura, hanno deciso di imbracciare le armi contro il loro Paese, schierandosi a fianco dell’esercito ucraino. Si tratta dei soldati volontari del Battaglione speciale legione “Libertà alla Russia”, che si è formata a marzo quando oltre cento soldati russi si sono arresi alle forze di Kyiv e da allora ha continuato a crescere, reclutando nuove reclute soprattutto tra i prigionieri di guerra. Attorno a questa unità c’è grande segreto, al punto da far pensare i sostenitori di Mosca (e non solo) che si trattasse di un’invenzione.

Libertà alla Russia, in battaglia con la bandiera bianco-blu-bianca

In quello che ha descritto come un manifesto, la legione Svodoba Rossii (questo il nome in russo) si è impegnata ad aprile «a combattere per una nuova Russia» e a sbarazzarsi del «regime dittatoriale di Putin». I soldati dell’unità usano la bandiera bianco-blu-bianca, diventata un simbolo popolare del movimento russo contro la guerra. «Sarei finito comunque in questa guerra. Mi sono chiesto se preferissi morire come occupante e assassino oppure con la coscienza a posto. Così ho cambiato squadra», ha detto al Moscow Times un ex soldato dell’esercito russo di 26 anni, nome di battaglia Arni.

Svodoba Rossii, potrebbe avere più di mille combattenti

La legione, composta anche da russi arrivati nel Paese insieme ad altri stranieri per combattere insieme all’esercito regolare, è una delle tante unità della Legione internazionale di difesa territoriale dell’Ucraina, creata il 27 febbraio dal governo su richiesta del presidente Volodymyr Zelensky e composta da volontari provenienti dall’estero. Tuttavia, a differenza di altre unità, come quelle formate da georgiani e bielorussi, Libertà alla Russia è circondata da un alone di mistero. Non si sa infatti né dove abbia combattuto finora, né da quanti membri sia composta. È proprio questo il segreto più gelosamente custodito: a giugno il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych ha dichiarato che il gruppo aveva poche centinaia di membri. Il mese scorso, però, la stessa legione ha reso noto di essere formata da «due battaglioni con equipaggio completo», il che potrebbe significare anche mille combattenti. Il soldato Arni ha riferito che le informazioni esatte sono «classificate», aggiungendo però che ogni giorno vengono presentate circa 300 richieste di adesione all’unità.

Della legione fa parte Igor Volobuev, ex dirigente di Gazprombank

L’unità è attiva sui social media, dove i vari account hanno in tutto quasi 100 mila follower. Alcuni filmati pubblicati su Telegram hanno mostrato battaglie vicino alle città ucraine orientali di Severdonetsk e Lysychansk, dando alcuni indizi sulle zone di azione. In un video di giugno, il gruppo ha affermato di avere sostenitori in tutta la Russia: chi si arruola nella legione mantiene segreta la propria identità, per paura di rappresaglie e per proteggere le proprie famiglie. Ma di un membro si sa praticamente tutto: Igor Volobuev, ex dirigente della banca statale russa Gazprombank, dopo aver ha vissuto gran parte della sua vita a Mosca, è fuggito nella natia Ucraina dopo l’invasione voluta da Putin, prima di annunciare a giugno di essersi unito alla legione per contribuire a rendere la Russia un «libero Paese democratico».

Mosca nega l’esistenza della legione, ma ha compiuto arresti legati a essa

I media russi e i canali Telegram pro-Cremlino, visto l’alone di mistero che la circonda, hanno messo in dubbio l’esistenza della legione, definendola un falso o sostenendo che sia stata creata dall’intelligence ucraina. Eppure, allo stesso tempo, le autorità russe hanno arrestato almeno tre uomini accusati di avere legami con l’unità militare: in base alle nuove leggi varate nella Federazione Russa, rischiano fino a 20 anni di carcere. Insomma, non è vero ma ci credo.