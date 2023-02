Virgilio e Libero, confermato il rimborso per gli utenti colpiti dal down

Non sembra finire l’odissea che vede coinvolti i servizi Virgilio Mail e Libero Mail. A quanto pare, dopo essere stati down per giorni, i servizi sembravano essere tornati alla normalità ma oggi c’è stato un ulteriore down di poche ore. Gli utenti sono infuriati, tuttavia si intravede la possibilità di ricevere un rimborso.

L’annuncio di Libero e Virgilio sulla ripresa del servizio mail

Per alcune ore gli utenti hanno temuto il peggio. Infatti, come mostrato dal sito DownDetector, intorno alle ore 12:00 i servizi di Virgilio e Libero mail hanno riscontrato un nuovo down. Gli utenti avevano difficoltà ad accedere all’indirizzo mail e ad inviare messaggi per posta elettronica. Tuttavia, la situazione si è ristabilita poco dopo.

Non a caso, Libero ha rilasciato una comunicazione dove ha affermato di aver risolto tutti i problemi che hanno fatto infuriare gli utenti. Nella comunicazione si legge: «Comunichiamo ai nostri utenti che si è concluso anche il processo di ripristino di tutte le funzionalità accessorie delle Libero Mail e Virgilio Mail e anche l’accesso alle e-mail tramite Libero Mail App è da ieri pienamente disponibile per le utenze iOS».

La possibilità di ricevere un rimborso

Ma non è finita qui, perché Libero ha confermato nella sua comunicazione anche la possibilità di ricevere un rimborso. Nel dettaglio, per far capire che ci sarà un indennizzo per coloro che non hanno potuto usufruire della mail per diversi giorni, l’azienda ha detto: «Con il pieno ritorno alla normalità, si conferma l’intenzione di fornire un ristoro all’utenza coinvolta nel disservizio, con modalità diverse a seconda dei servizi sottoscritti. Le tipologie di ristoro saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso messaggi recapitati alle caselle e-mail di tutti i nostri utenti».

Insomma, c’è la volontà della società di elargire un rimborso agli utenti Libero e Virgilio coinvolti, ma le modalità per riceverlo non sono ancora state specificate.