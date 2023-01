Libero e Virgilio, servizio in fase di ripresa: «Avviato processo di rimessa online»

Le aziende Libero e Virgilio danno finalmente una buona notizia a tutti i loro utenti. Le società hanno annunciato di aver iniziato il recupero degli account. Ma avvertono i vari utenti che l’operazione di recupero dei 9 milioni di account richiederà ore, dunque ci vorrà un po’ per tornare al normale funzionamento.

La comunicazione dell’azienda

Libero mail e Virgilio mail, dopo il crash del sistema per diversi giorni, stanno per tornare online. L’annuncio è stato pubblicato sul sito della società principale Italiaonline: «È con sollievo che possiamo comunicare ai nostri utenti che è in corso un progressivo ritorno alla normalità». La nota dell’azienda continua: «È stato avviato il processo di rimessa online della Libero Mail e della Virgilio Mail, che coinvolge solo una prima parte della customer base. Nelle prossime ore, progressivamente, tutte le caselle torneranno pienamente attive. Nelle prossime ore, progressivamente, tutte le caselle torneranno pienamente attive».

Infine le aziende spiegano le difficoltà riscontrate per il disagio: «I tempi sono stati lunghi, lo abbiamo detto, ma l’obiettivo primario è stato quello di tutelare l’integrità dei dati dei nostri utenti. I momenti di #down in una tech company possono accadere, il nostro obiettivo ora è essere un provider di posta ancora migliore di prima per tutti gli italiani. Continueremo a comunicare attraverso i nostri touchpoint, fino alla completa risoluzione del problema».

Le cause dietro il blocco della mail di Libero e Virgilio

Alcuni utenti hanno chiesto spiegazioni del perché del blocco a Libero e Virgilio. Mercoledì l’azienda ha tentato di spiegare i motivi tecnici dietro al problema. La comunicazione è stata la seguente: «Purtroppo, un bug del sistema operativo ne ha compromesso il corretto funzionamento e, di conseguenza, quello delle caselle di posta presenti su di esso».

Nel frattempo, sui social sono tantissimi gli utenti infuriati e addirittura alcuni hanno minacciato di far causa a Italiaonline.