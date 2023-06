Libero e Virgilio Mail di nuovo down, ItaliaOnline: «Al lavoro per riattivare il servizio al più presto»

Libero e Virgilio Mail sono di nuovo down, centinaia di utenti hanno segnalato il blocco sui diversi social e ItaliaOnline ha lasciato un comunicato per chiarire la situazione che va avanti da molte ore ormai.

La nota di ItaliaOnline su Libero e Virgilio Mail

Purtroppo continuano i disagi per gli utenti delle caselle di posta elettronica Libero Mail e Virgilio Mail, anche se ItaliaOnline, provider dei servizi si è espressa in maniera ottimista affermando che tutto tornerà presto a funzionare. In una nota ufficiale, ItaliaOnline ha annunciato: «Si è svolto un intervento programmato di manutenzione evolutiva di Libero Mail e di Virgilio Mail, riguardante le caselle di posta e i servizi ad esse collegati. L’intervento ha richiesto più tempo del previsto e il servizio è stato gradualmente riattivato». Nel frattempo, i servizi sono stati temporaneamente sospesi. ItaliaOnline parla di «instabilità» nei servizi Libero e Virgilio Mail, motivo per il quale è stato attuato «un intervento di manutenzione programmato». Si tratta però di un processo particolare che mira a riportare questi due servizi come prima, anzi ci sarà una vera e propria evoluzione. Infatti ItaliaOnline ha anche aggiunto che «tra il 13 e il 14 giugno si è svolto un intervento programmato di manutenzione evolutiva». Ad ogni modo, sui social continuano le proteste degli utenti visto che solo poco tempo fa, precisamente a febbraio di quest’anno, il servizio aveva ricevuto un altro blocco che aveva provocato numerosi disagi.

I tempi di ripristino dei servizi

I tecnici di ItaliaOnline stanno lavorando 24 ore su 24 per riportare Libero e Virgilio Mail al massimo delle loro prestazioni nel minor tempo possibile. Intanto però è stato messo a disposizione un numero per gli utenti: 02-83905521. Chi chiama può ricevere assistenza guidata e ottenere maggiori informazioni sui tempi di ripristino.