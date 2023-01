Libero e Virgilio ancora down: «Colpa di un bug, risolveremo in 24/48 ore»

Libero e Virgilio sono ancora in down. Dopo due giorni di non funzionamento, le due aziende non sono ancora riuscite a risolvere il problema che sta impedendo a nove milioni di account di accedere alla propria mail. Diego Rizzi, Chief Technology Officer di Italiaonline (la società controllata al 100 per cento da Libero Acquisition), ha assicurato che non si non si tratta di «attacchi cyber esterni». E dall’azienda di marketing è arrivato un comunicato di chiarimento sull’accaduto e sui tempi di ripristino.

Libero e Virgilio ancora in down

Le due realtà hanno inserito un banner in apertura dei siti ufficiali in cui si rivolgono «agli utenti della Libero Mail e della Virgilio Mail che hanno aperto con noi le loro caselle di posta elettronica». Consapevoli del disagio procurato e del disservizio, hanno riportato le seguenti dichiarazioni di Rizzi: «Stiamo lavorando incessantemente da ormai diverse ore per risolvere un problema infrastrutturale inaspettato e imprevisto e che non è dipeso da sistemi sviluppati da Italiaonline. Possiamo rassicurare, come già scritto sui nostri portali e touchpoint digitali, che i nostri utenti sono stati in questa situazione di emergenza, e continueranno ad essere sempre, la nostra priorità».

Cos’è successo

Alcuni quotidiani hanno poi ricevuto un comunicato stampa in cui la società fa maggiore chiarezza sull’accaduto e sui tempi di ritorno alla normalità. Nelle scorse settimane, spiegano da Italiaonline, al fine di offrire un servizio sempre migliore e sempre più aggiornato è stata introdotta un’innovativa tecnologia di storage a supporto delle caselle mail fornita da un vendor esterno. Purtroppo, un bug del sistema operativo ne ha compromesso il corretto funzionamento e, di conseguenza, quello delle caselle di posta presenti su di esso. «Il vendor sta lavorando incessantemente per la risoluzione del problema, creando un fix per la soluzione della problematica, con il supporto di tutti i nostri team interni. Trattandosi però di un bug a livello di sistema operativo, la soluzione sta richiedendo i tempi tecnici di sviluppo, con l’obiettivo primario di tutelare l’integrità dei dati», si legge nella nota.

Quando sarà ripristinato il servizio

Quindi la previsione sulle tempistiche: «Prevediamo di ripristinare la Libero Mail e la Virgilio Mail entro le prossime 24/48 ore. Siamo consapevoli che questo crea difficoltà ai nostri utenti, ma il nostro essere il provider di posta degli italiani, ci impone la massima serietà. Come sempre, comunicheremo eventuali aggiornamenti attraverso i nostri touchpoint».