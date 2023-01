Libero Mail e Virgilio down: impossibile accedere alla posta elettronica

Problemi per i servizi email di Libero Mail e Virgilio che sono inaccessibili dalle 22 di ieri. Decine di migliaia le segnalazioni dagli utenti sui social, anche sul sito Downdetector c’è stato un picco di segnalazioni di problemi di accesso.

Libero Mail e Virgilio, i problemi riscontrati

Problemi per i servizi di posta elettronica di Libero Mail e Virgilio che sono inaccessibili da ieri. Le prime segnalazioni sono arrivate nella serata di ieri ma stamattina la situazione ha subito un peggioramento. Difatti, chi possiede un account di posta elettronica sui due provider non riesce ad accedere alla propria casella e controllare la posta arrivata. Su entrambe le home page, vale a dire quella di Libero Mail e quella di Virgilio, compare lo stesso messaggio, nome del fornitore del servizio a parte: «Il servizio è temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Firmato, lo staff».

A oggi non è ancora chiara agli utenti la causa del problema che impedisce di accedere al servizio di posta elettronica. Entrambi i servizi di posta elettronica hanno un uso frequente in Italia, e molti lavoratori sono a disagio da ieri. Per questa ragione, alcuni uffici stanno riscontrando problematiche nello svolgere le loro comuni operazioni di routine.

L’inizio dei problemi e i dati dei due siti

Secondo il sito Downdetector, faro che illumina e riporta i blackout dei servizi alle piattaforme online, Virgilio ha cominciato ad avere problemi intorno alle 22 di ieri sera, quando sono arrivate le prime segnalazioni. Tuttavia, questa mattina il sito ha avuto il picco dei problemi, infatti sono stati segnalati con molta più insistenza nelle prime ore della giornata. Risultato simile che ritrova, il periodo temporale identico, se si guarda il funzionamento di Libero Mail.

Entrambi i servizi poi, sono ancora molto usati in Italia. Circa 1 anno fa, Libero ha dichiarato di avere 8,8 milioni di clienti, invece Virgilio, dai dati più recenti, riporta che sono più di 10 milioni di account iscritti sul suo servizio.