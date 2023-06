Libero mail non funziona ancora: centinaia di segnalazioni di disservizi

Dopo il down di ieri, Libero continua a segnalare dei problemi alle caselle email. Diverse ancora le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti che quotidianamente usano il servizio di posta elettronica.

Libero mail non funziona ancora

A partire dalle 7 di questa mattina, Libero Mail e Virgilio Mail hanno ricominciato a non funzionare. Il portale Downdetector ha segnalato nuovamente il down, cominciato verso le 6.50. Le segnalazioni stanno continuando ad aumentare, perché sempre più persone cercano di connettersi alla posta elettronica. Italiaonline, la società che gestisce i due servizi, non ha ancora pubblicato nessun comunicato ufficiale. Ieri invece, Libero aveva segnalato attraverso i social i problemi, legati ad un intervento di manutenzione, indicando che nel pomeriggio i servizi erano stati ripristinati.

Come si può vedere anche dal post su Facebook di ieri, da Libero avevano fatto sapere che erano in corso dei lavori tecnici confermando anche che «nelle prossime ore, progressivamente, tutte le caselle torneranno pienamente attive». Ad ora, pero, non si riesce ancora ad accedere alla mail. Non si riescono a vedere le vecchie mail e non si riescono nemmeno a inviarne di nuove.

Il down di Libero e Virgilio Mail a gennaio

Tra gennaio e febbraio scorsi era successo qualcosa di simile, un disservizio andato avanti per giorni.Il 23 gennaio, infatti, gli utenti di Virglio e Libero Mail non riuscivano a effettuare il login nella loro casella email. Non si poteva nemmeno controllare l’archivio ed era impossibile inviare e ricevere email. Il giorno dopo era stata mandata una comunicazione di scuse da parte di Italiaonline. All’epoca il problema era legato ad un aggiornamento del servizio: «Abbiamo introdotto un’innovativa tecnologia di storage a supporto delle nostre caselle mail, fornita da un vendor esterno, un produttore di tecnologie di storage utilizzato da alcune delle più grandi società al mondo. Purtroppo, un bug del sistema operativo ne ha compromesso il corretto funzionamento e, di conseguenza, quello delle caselle di posta presenti su di esso».