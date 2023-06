Libero mail non funziona, 9 milioni di account inaccessibili: down anche Virgilio

Nuovi seri problemi per Libero mail: il servizio di posta elettronica è infatti da ormai diverse ore inaccessibile per i suoi utenti, che ad oggi sono più di 9 milioni. Importanti problemi sono stati segnalati anche per quanto riguarda Virgilio, ecco cosa sta accadendo.

Libero mail non funziona: cos’è successo

Gli utenti che nelle ultime ore hanno tentato (invano) ad accedere ai servizi di posta elettronica di Libero hanno ricevuto il seguente messaggio: «Come preannunciato ieri, questa notte si è svolto un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail, che riguardava le caselle di posta e i servizi collegati, come cambio e recupero password, area personale Account ecc. I tecnici sono al lavoro per riportare tutti i servizi alla consueta funzionalità. Ci scusiamo per il disagio e vi preghiamo di riprovare più tardi». L’interruzione momentanea del servizio, dunque, non è piombata come un fulmine a ciel sereno per i clienti di Libero, che erano già stati avvisati nella serata di ieri, martedì 13 giugno, dei possibili disservizi. Con una nota successiva dell’azienda, condivisa da DDay.it, Libero ha specificato che non si tratta in ogni caso di un down. Comprensibilmente, gli utenti sono sul piede di guerra. Non si contano, infatti, i tweet contro al servizio online, pubblicati in mattinata tramite l’hashtag virale #LIberoMail. Qui sotto alcuni dei cinguettii più critici.

#LiberoMail ci siete? Battete un colpo perché da queste parti avremmo bisogno di accedere alla posta… @libero_it 🆘🚨🆘 — Paola Farina (@Paoletta_F) June 14, 2023

Da mezzanotte è comparso questo messaggio. Almeno dicessero quanto durerà il disservizio!!!#liberomail pic.twitter.com/u7PeI9jPtk — Melody (@MJ16a04) June 14, 2023

Contrariamente alle richieste degli utenti imbestialiti, ad ogni modo, non è dato sapere quanto durerà l’intervento tecnico e quando le caselle mail saranno nuovamente disponibili.

La posta di Libero è di nuovo andata in vacca;

scrivono sul sito: "Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail."

Manutenzione evolutiva? #LiberoMail — 21Lettere (@21lettere) June 13, 2023

Il precedente di gennaio

Libero e Virgilio Mail erano andati in down anche lo scorso gennaio. In quella occasione il servizio era rimasto inaccessibile per diversi giorni, portando sull’orlo dell’esaurimento i clienti che avevano disperato bisogno di accedere alla loro posta elettronica per lavoro.