È scomparso a soli 44 anni, stroncato da un infarto, Libero De Rienzo. Nato a Napoli nel 1977, De Rienzo nel 2009 aveva interpretato il giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nel 1985, nel film Fortpàsc di Marco Risi.

Figlio d’arte, suo padre era aiuto regista di Citto Maselli, De Rienzo aveva esordito in teatro nel 1996. Dopo alcuni spot il salto sul grande scherno nel 1999 con Asini di Antonello Grimaldi. Il primo successo arriva con l’interpretazione di Burt in Santa Maradona di Marco Ponti grazie alla quale vince il David di Donatello come miglior attore non protagonista nel 2002. Sempre con Ponti gira A/R andata+ritorno che gli vale la candidatura al Nastro D’Argento nella stessa categoria. Nel 2013 è stato tra i protagonisti dell’opera prima da regista di Valeria Golino, Miele. Mentre nel 2014 aveva preso parte a Smetto quando voglio, commedia diretta da Sydney Sibilia su una banda di giovani laureati e ricercatori che si improvvisano spacciatori. E nel 2019 al film A Tor Bella Monaca non piove mai.