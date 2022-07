Liberato, chi è: la SIAE svela per errore il vero nome del cantante misterioso

Venticinque anni, di Scampia (Napoli) e artista noto nel panorama musicale italiano. È l’identikit di Liberato, il cantante che aveva lasciato celato il suo vero nome ora svelato a causa di un errore da parte del sito della SIAE. L’artista in questione si chiama Gennaro Nocerino ed era uno dei papabili nomi che si facevano su YouTube quando si parlava di Liberato. Così, si è potuti risalire alla sua identità e la notizia ha fatto il giro del web.

Liberato: chi è

Liberato ha iniziato la sua carriera nel 2017 con il brano 9 maggio. Il primo video era stato girato proprio nel suo quartiere di Napoli. Il cantante non aveva mai rivelato la sua identità. Oltre al napoletano, inserisce nei suoi testi frasi in inglese, spagnolo, italiano e francese.

Tra le altre canzoni note si ricordano Tu t’e scurdat’ ‘e me e E te veng’ a piglià. Per mantenere la sua identità segreta, il cantante non rilascia spesso interviste e, quando lo fa, invia delle e-mail, come è accaduto con la testata giornalista Rolling Stones. In quell’intervista, ha dichiarato di essere nato a Napoli ma senza fornire ulteriori informazioni.

Liberato: il vero nome dopo la fuga di notizie dalla SIAE

Per poter registrare la sua arte alla SIAE, il rapper ha usato il sito della società. Per farlo, naturalmente ha dovuto usare il suo nome reale. Purtroppo, il 26 luglio, per un errore all’interno del sito questo nome è apparso sulla pagina e così si è scoperto che la sua identità corrisponde a quella di Gennaro Nocerino. Nelle varie ricostruzioni dei fan, il suo nome era soltanto uno dei potenziali tra i molti che erano stati fatti. Resta ora da capire come il ragazzo continuerà la sua carriera di artista dopo questa straordinaria rivelazione.