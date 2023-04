Il Parlamento Ue approva un emendamento che condanna l’Italia per la retorica anti Lgbtqia+

Lo scontro tra l’Unione Europea e l’Italia continua ad ampliarsi e la spaccatura sembra sempre più profonda. Dopo le numerose procedure di infrazione inoltrate ieri dalla Commissione al governo, per argomenti come i lavoratori stagionali, e con in ballo ancora la sfida sulle concessioni balneari, il nuovo confronto è sulla retorica anti Lgbtqia+. Il Parlamento europeo, che già in passato aveva richiamato l’Italia, ha approvato in mattinata un emendamento dei Verdi con cui «condanna fermamente la diffusione di retorica anti-diritti, anti-gender e anti-Lgbtqia+ da parte di alcuni influenti leader politici e governi nell’Ue, come nel caso di Ungheria, Polonia e Italia».

Italia come Ungheria e Polonia

L’emendamento è stato approvato con 282 voti favorevoli, mentre a votare negativamente sono stati 235 parlamentari. 10, invece, gli astenuti. Ed è stato inserito in una relazione sulla depenalizzazione universale dell’omosessualità, dopo gli sviluppi in Paesi come l’Uganda in cui, invece, sono state approvate leggi che mandano in carcere persone della comunità Lgbtq+. A votare a favore sono stati i proponenti, cioè i Verdi, ma anche i socialisti di S&D, la Sinistra e i liberali di Renew. Sembra, però, che dal calcolo dei voti abbiano votato sì anche alcuni membri del Ppe, si presume dal nord Europa. Se confermato, potrebbe essere un altro ostacolo alla collaborazione tra il governo Meloni e i conservatori dell’Ecr e il Ppe, cosa che invece vorrebbe portare a termine il presidente dei popolari, Manfred Weber. Con questo voto, l’Italia viene associata a due Paesi sovranisti come Ungheria e Polonia.

A inizio aprile l’Italia al fianco di Orban

L’argomento torna prepotentemente al centro del dibattito europeo dopo la scelta dell’Italia di non firmare il ricorso presentato da 15 Paesi e dal Parlamento europeo contro la legge anti Lgbtq+ approvata in Ungheria nel 2021. A inizio aprile, infatti, sono stati Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Slovenia, Irlanda, Malta, Grecia e Danimarca i Paesi firmatari per portare il presidente Viktor Orban di fronte alla Corte di giustizia Ue. Diversa, invece, la posizione dell’Italia e del governo Meloni.

