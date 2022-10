Lewis Hamilton lancia Dawn Apollo Films: in arrivo un film con Brad Pitt

Dal volante alla cinepresa. Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo F1, ha appena lanciato la sua personale casa di produzione cinematografica. Si chiama Dawn Apollo Films e ha avviato già due progetti per il prossimo biennio. In arrivo un documentario sulla sua vita e un film sulla Formula 1 con Brad Pitt. In un’intervista a Deadline, il pilota Mercedes ha avuto modo di parlare della stagione in corso, fra difficoltà e speranza per il futuro. E ha rassicurato i suoi fan sul potenziale ritiro: «Per un bel po’ non se ne parla, sto benissimo». Intanto ha acquistato una quota azionaria dei Denver Broncos, squadra di football americano che milita in Nfl.

Lewis Hamilton, il significato di Dawn Apollo Films e il documentario sulla sua vita

Star indiscussa del paddock in Formula 1, Lewis Hamilton non poteva esimersi dai riflettori di Hollywood. Annunciata dunque la sua personale casa di produzione cinematografica di nome Dawn Apollo Films. Un nome che identifica a pieno la personalità del pilota britannico. «Apollo è il dio greco di musica e poesia, l’ho sempre amato», ha detto a Deadline. «L’alba (Dawn, in inglese) è un tempo ultraterreno e di luce, indica un nuovo inizio. È il momento che preferisco della giornata». Primo uomo di colore al volante di una F1, si batte da sempre per la parità dei diritti sia nello sport sia nella vita quotidiana. Impossibile non citare la volontà di dipingere di nero la livrea delle vetture Mercedes per due anni, eliminando l’argento storico, grazie all’appoggio della società. «Voglio ispirare le persone e i bambini di oggi, anche con il cinema».

La Dawn Apollo Films di Lewis Hamilton ha già avviato due progetti. Il primo, in arrivo fra 2023 e 2024, sarà un documentario in co-produzione con Apple che ripercorrerà la carriera dello stesso pilota. Capace di rompere le barriere dentro e fuori dai circuiti, non vuole smettere di essere un esempio per le generazioni future. «Cool Runnings è il film che ha ispirato la mia vita, soprattutto quando ero l’unico pilota di colore del parco chiuso», ha dichiarato a Deadline. «Sono empatico, voglio unire le persone e farle smettere di soffrire». Fondamentale nella sua vita e carriera sportiva è stato il padre, che lo accompagna in giro per il mondo. Senza dimenticare i più piccoli. «Guardo i miei nipoti, che hanno otto anni, e ricordo di quando avevo la loro età», ha proseguito Hamilton. «Voglio essere un’ispirazione e aiutarli a prendere le decisioni giuste per il futuro».

Il film con Brad Pitt, le voci sul suo ritiro e il futuro da attore

Oltre al documentario è in arrivo anche un film sulla Formula 1 con Brad Pitt. La star di Hollywood, ospite nel paddock del Gp di Austin di domenica scorsa, sarà produttore e protagonista della pellicola che vanterà la regia di Joe Kosinski (Top Gun: Maverick). Racconterà la storia di un pilota ormai in pensione che tornerà al volante per gareggiare al fianco di un esordiente contro i titani del suo sport. Fra gli attori ci sarà anche Lewis Hamilton? «Non ho intenzione di farlo, per quanto mi piacerebbe recitare», ha detto a Deadline. «Non voglio essere la celebrità che si sposta in un altro settore e pensa di poter fare tutto facilmente». Per il momento però assorbe i consigli degli esperti del settore, tra cui il regista di Star Wars George Lucas.

Fra cinema e vita privata, c’è stato spazio anche per lo sport. Soprattutto per il ritiro, su cui circolavano voci insistenti anche a inizio della stagione in corso. «Non ho intenzione di smettere di correre per un po’», ha rassicurato Lewis Hamilton. «Mi sento benissimo, nel posto giusto. Dawn Apollo Films sarà al centro della mia vita dopo l’automobilismo». Si è poi anche soffermato sulla stagione 2022, fra le più difficili della sua carriera. La Mercedes ha infatti perso velocità e prestazioni, lasciando strada libera a RedBull e Ferrari. «Stiamo davvero cercando di migliorare la macchina», ha concluso Sir Lewis. «Speriamo nel 2023».