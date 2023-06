Lewis Capaldi annulla quasi tutti i suoi concerti: «Devo riposarmi e riprendermi»

Lewis Capaldi ha annullato tutti i suoi concerti fino al prossimo 24 giugno per arrivare in forma al Festival di Glastonbury. A dare la notizia è stato lo stesso artista con un lungo messaggio sui social in cui ha espresso la necessità di fermarsi e riposarsi in vista del suddetto evento.

Lewis Capaldi annulla quattro concerti

Ad essere stati cancellati sono il live del 5 giugno a Dublino, quello del 6 giugno a Leeds, il concerto del 7 giugno a Glasgow e quello allo stadio di Wembley a Londra previsto per il 12 giugno. Cantautore e polistrumentista scozzese, salito alla ribalta nel 2018 con il singolo Grace, Lewis Capaldi è affetto dalla Sindrome di Tourette, una patologia neuropsichiatrica che si manifesta attraverso tic e vocalizzi che, nei momenti di forte stress o pressione, aumentano di frequenza e intensità.

Il giovane artista è reduce da un periodo molto stressante per via della pubblicazione del suo nuovo album Broken By Desire To Be Heavenly Sent e si è reso conto di aver bisogno di riposo: «Questo è un messaggio davvero difficile, e mi fa molto male doverlo scrivere, ma mi dispiace davvero dire che dovrò annullare tutti gli impegni da oggi fino a quando non suonerò a Glastonbury il 24 giugno. È stato un periodo così incredibile che ha portato a questo nuovo album e vedere il supporto totale di tutti voi è stato qualcosa che è andato al di là di qualsiasi cosa avessi mai potuto sognare. Detto questo, gli ultimi mesi sono stati pieni sia mentalmente che fisicamente, non torno a casa come si deve da Natale e al momento faccio fatica a venire a capo di tutto».

«Ho bisogno di fermarmi un momento»

Quindi la confessione: «Ho bisogno di prendermi un momento per riposarmi e riprendermi per essere al meglio e pronto per Glastonbury e tutti gli altri incredibili spettacoli in arrivo, così da poter continuare a fare ciò che amo per molto tempo a venire. Ho bisogno di queste tre settimane per tornare a essere un po’ il Lewis di Glasgow, passare un po’ di tempo con la mia famiglia e i miei amici e fare le normali cose della vita che sono una parte importante per sentirmi meglio. Spero che mi comprendiate, so che molti di voi hanno speso soldi per viaggi o hotel, cosa che apprezzo ancora di più rispetto sapendo le cose siano economicamente difficili in questo momento, quindi sono estremamente dispiaciuto per l’impatto che questa cosa avrà su di voi».