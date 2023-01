Levanto, grave incidente: muore un ciclista

Galleria di Levanto, in provincia di La Spezia: un ciclista di 63 anni muore in un gravissimo incidente, la cui dinamica è al momento al vaglio degli inquirenti. Stando a una prima ricostruzione, il 63enne di Sarzana stava percorrendo la galleria in sella alla sua bici, quando sarebbe stato travolto da un’auto. A quanto si apprende, il mezzo non si sarebbe fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri.

Levanto, incidente gravissimo: muore un ciclista

Il personale sanitario ha potuto solo riscontrare il decesso del 63enne. Per lui non c’era più nulla da fare. I militari si sono apprestati a effettuare i rilievi e gli accertamenti di rito, parlando anche con alcuni testimoni presenti sul posto e verificando le immagini delle viodeocamere di sorveglianza. La strada è stata poi chiusa per poter dare priorità all’ambulanza e per i successivi accertamenti. Le indagini sono attualmente in corso.

Secondo chi indaga, il ciclista si stava muovendo in direzione Carrodano. L’auto che l’ha travolto stava viaggiando nella stessa direzione stando a quanto ricostruito in un primo momento. L’ipotesi di reato è di omicidio stradale. La galleria era stata aperta da poco, dato che erano stati necessari dei lavori per l’illuminazione.

Indagini in corso

L’incidente è avvenuto oggi, 5 gennaio, verso le ore 15. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori rilievi. Secondo una testata locale, il conducente dell’auto sarebbe stato rintracciato. Si tratterebbe di un 70enne di Sestri Levante. I militari lo avrebbero trovato in casa e avrebbero sequestrato l’auto, dove avrebbero riscontrato segni compatibili con l’incidente.

Gli operatori della provincia di La Spezia hanno provveduto successivamente a rimuovere quanto restava della bici su cui il ciclista di Sarzana stava viaggiando. Il 70enne è stato poi denunciato con l’accusa di omicidio stradale.