Il sognalibro serve a non tornare dov’eravamo rimasti. Rimesti nel morbido. La lettura notturna sta alla lettura diurna come pomiciare palpando le chiappe sta a pomiciare senza palpare le chiappe. La lettura notturna è una riunione carbonara, da fare rigorosamente col guanciale. «Mi hai detto: ti amo. Ti dissi: aspetta. Stavo per dirti: eccomi. Tu mi hai detto: vattene». Jules e Jim, Truffaut, passione, ossessione, possessione. Ne penso mille di cose, ma programmi no, proprio no, vivo alla giornata. Un palindromo che ho scritto per me: “Ideativa, leggera ma regge. La vita è dì”. È l’alba, i giochi son fatti, biascicano richieste drogate. I giochi son fatti ma i fatti non son sempre giochi.