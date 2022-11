Ebook, la lettura digitale in Italia aumenta del 62% in un anno

Gli italiani iniziano a preferire costantemente gli ebook. È questo il quadro che emerge dal Book report annuale di Rakuten Kobo. Sono davvero in molti a preferire i libri digitali e le tendenze vengono lanciate anche sui principali social, primo fra tutti Tik Tok.

I dati in merito agli ebook

Il 2022 è stato un anno importante per gli ebook e gli audiolibri. Infatti, Rakuten Kobo ha evidenziato come gli italiani hanno avuto al fianco nella loro quotidianità almeno uno di questi due elementi. Il tempo totale dedicato alla lettura dei libri digitali è incredibile e ha raggiunto il totale di 1800 anni. Risultato eccellente anche per gli audiolibri, visto che il totale raggiunge i 982 milioni di minuti ascoltati.

Se vogliamo trasformare questi numeri in percentuale, allora bisogna dire che per gli ebook si è registrato un incremento del 62% quest’anno. In poche parole, gli italiani ritornano a leggere, tuttavia preferiscono farlo in modo digitale piuttosto che acquistare la carta stampata.

Le ragioni dietro al successo della lettura digitale

Dietro al successo degli ebook in Italia ci sono due fattori ben precisi. A spiegare il primo ci ha pensato Michael Tamblyn, CEO di Rakuten Kobo che ha detto: «Gli ultimi due anni sono stati una corsa sfrenata sia per i lettori che per le librerie. Nel 2022 le restrizioni Covid si sono allentate, i lettori hanno ricominciato a uscire di casa e Kobo, in qualità di libreria digitale, ha assistito ad alcuni interessanti cambiamenti e nuovi trend nei comportamenti di lettura a livello globale».

Un altro fattore è da ricercarsi in Tik Tok. Infatti, tantissimi influencer consigliano ebook da leggere e da scaricare in digitale e vengono seguiti dai follower, spesso giovanissimi. Dunque, la Generazione Z è affascinata dagli ebook e sembra che questo amore sia destinato a continuare anche nei prossimi anni, soprattutto in Italia.