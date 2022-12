Letti nella sede di Twitter, Musk nel mirino delle autorità di San Francisco

Le autorità di San Francisco stanno indagando su Twitter dopo che alcune stanze della sede della società sono state trasformate in dormitori, senza che nessuna richiesta di adibire parte dell’edificio a uso residenziale sia stata avanzata. Secondo quanto raccontato da alcuni dipendenti (e ci sono anche testimonianze fotografiche) a Forbes, nel quartier generale di Twitter sono presenti «camere da letto con materassi sfatti, squallide tende e giganteschi monitor da sala conferenze».

NEW: The BBC has obtained pictures of inside Twitter – rooms that have been converted into bedrooms – for staff to sleep in.

The city of San Francisco is investigating as it’s a commercial building. pic.twitter.com/Y4vKxZXQhB

— James Clayton (@JamesClayton5) December 7, 2022