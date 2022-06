Letteratura, teatro, danza, musica: cinque festival estivi

Musica, teatro, danza, letteratura. Il calendario estivo è ricco di festival che si tengono in scenari d’eccezione, come i cinque in cui vi accompagna Tag43. Rassegne fra le cime dolomitiche, nel cuore di borghi e nelle città d’arte.

La musica in vetta

Chi oltre alla musica ama la montagna non può perdere I suoni delle Dolomiti, evento musicale giunto alla XXVII edizione che propone appuntamenti alle 12 o al sorgere del sole, fra gli scorci più belli delle vette alpine, con nomi come Max Gazzè, Elio, Mario Brunello, violoncellista di fama mondiale, Radiodervish, gruppo che promuove la contaminazione delle culture mediterranee che presenterà un tributo a Franco Battiato. Ai concerti, che spaziano dalla canzone d’autore al jazz al classico, si alternano incontri e spettacoli. In programma tra gli altri Marco Paolini. Dal 22 agosto al 23 settembre (www.visittrentino.info).

A Mantova per il Festivaletteratura

Cambia la cornice con Mantova, scrigno del Rinascimento. Dal 1997 all’inizio di settembre la città si anima per il Festivaletteratura, una maratona di cinque giorni che richiama scrittori, saggisti e poeti da tutto il mondo, con una formula che prevede per i patiti della lettura incontri con autori, artisti, esponenti della musica. E ancora reading, laboratori, spettacoli che strizzano l’occhio ai più giovani. La dimensione raccolta dell’abitato permette di spostarsi velocemente, a piedi o in bici, fra gli appuntamenti di un calendario particolarmente fitto. Dal 7 all’11 settembre (www.festivaletteratura.it).

Santarcangelo alza il sipario

Nel cuore della Romagna, Santarcangelo presenta l’edizione numero 52 del festival di teatro, danza, suoni, coreografie contemporanee. In sintesi, propone le arti performative, con un occhio di riguardo per i nomi del panorama internazionale al debutto italiano. Qualche esempio? La mozambicana Marilú Mapengo Námoda porta nel nostro Paese un rituale funebre di nove ore in cui offre il proprio corpo alla natura, quasi fosse in una condizione di trance, mentre Anna Karasińska, regista polacca, mostra un’opera nuova, un mix fra tra teatro documentaristico e vita vissuta, e la coreografa austro-svizzera Teresa Vittucci mette in scena il suo ultimo spettacolo DOOM, seconda parte di una trilogia sul tema della vulnerabilità, con un’attenzione particolare al ruolo delle donne. Dall’8 al 17 luglio. (www.santarcangelofestival.com).

Chianti, tra arte e musica

Ha sempre scommesso sul potere delle note il Parco di sculture del Chianti, 13 ettari di vegetazione, dove arte e natura convivono in un museo a cielo aperto, grazie alle installazioni create per intrecciarsi con querce e castani. Opere in ferro, bronzo, marmo, acciaio, vetro e neon punteggiano un itinerario arricchito da effetti sonori e sculture interattive. E in estate l’anfiteatro fa da sfondo alle serate del martedì che dalle 19 esaltano un ambiente già suggestivo. In cartellone musica classica, folk, swing, blues, gipsy – jazz, poi viaggi nella tradizione napoletana e siciliana, in quella messicana e nelle danze popolari del meridione italiano e della Penisola balcanica. dal 5 luglio al 30 agosto. (www.chiantisculpturepark.it).

Pagine di Sardegna

A Gavoi, in provincia di Nuoro, va in scena il Festival letterario della Sardegna, giunto al XVII appuntamento. L’Isola delle storie ha un cartellone ricco di incontri, dialoghi, letture, interviste, in programma la mattina o nel tardo pomeriggio, con nomi come l’americano David Leavitt, Rosella Postorino, Daria Bignardi, Jonathan Bazzi, la poetessa spagnola Elena Medel. A latere sono allestite diverse mostre, da Il Giappone a Colazione dell’illustratore Philip Giordano, al work in progress firmato dalla fotografa cagliaritana Daniela Zedda, passando per l’installazione poetica ispirata alla luna di Marco di Giovanni. Una sezione è dedicata a bambini e ragazzi con ritrovi e laboratori ad hoc. Dal 1 al 3 luglio. (www.isoladellestorie.it?