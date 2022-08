Letta risponde a Meloni in tre lingue

Enrico Letta risponde con un video a Giorgia Meloni, anche questo in tre lingue. L’interlocutore è la stampa internazionale. Il motivo? «(…) ho deciso di fare anch’io un video in tre lingue sull’Ue che noi vogliamo» spiega il leader del Partito Democratico. Le direzioni del suo intervento, pubblicato sui canali social, sono due: il primo è rispondere all’avversaria politica, il secondo è informare su quelle che sono le proposte del centrosinistra per le prossime elezioni del 25 settembre 2022.

Il video rivolto alla stampa internazionale

«Abbiamo bisogno di un’Europa forte, di un’Europa della salute, di un’Europa della solidarietà. Ma tutto questo possiamo farlo soltanto senza nazionalismi nei Paesi europei e se ogni Paese cerca di stare insieme agli altri in modo solidale. Senza diritto di veto e senza la regola dell’unanimità che i partiti e i governi di destra e di estrema destra nella nostra Europa hanno sempre voluto mantenere» auspica Letta nel suo video.

Anche in questo contenuto, le lingue sono francese, spagnolo e inglese. Letta indica nella parte in spagnolo quali sarebbero gli alleati della Meloni in Europa. «Fratelli d’Italia è alleata di Vox, il partito spagnolo di estrema destra che àncora le sue principali idee e valori nel franchismo che rivendica. Vox, come tutti i suoi alleati di estrema destra in Europa, rappresenta l’ultraconservatorismo, il negazionismo del cambiamento climatico, l’ultranazionalismo ed è contro l’immigrazione, contro la comunità Lgbt, e considera l’Unione europea una minaccia per la sovranità dei loro Paesi. Con i loro programmi vogliono porre fine all’integrazione europea».

La risposta di Letta al primo video in tre lingue di Giorgia Meloni

Le accuse principali al video della Meloni non finiscono qui. Infatti, Letta precisa come «I fatti sono più importanti dei discorsi da campagna elettorale. E i fatti dicono che al Parlamento europeo questa destra non ha mai sostenuto il Next Generation EU. Non ha mai supportato la creazione di un’Europa della salute e le scelte in favore di una maggiore solidarietà verso i Paesi più in difficoltà come l’Italia. Questa destra ha votato contro tutte le scelte importanti fatte contro il cambiamento climatico».

Nel suo video, Giorgia Meloni aveva specificato come fosse infondata l’accusa di Fascismo nei confronti del partito. «Salve a tutti, sono Giorgia Meloni, ho 45 anni e sono la Presidente di Fratelli d’Italia, il partito politico dei conservatori italiani (…) la destra italiana ha consegnato il Fascismo alla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche».