Letta agli iscritti: «Ricostruiamo nome e simbolo, Congresso non sia casting»

«Abbiamo bisogno di un vero Congresso Costituente. Per questo vi chiedo di partecipare con passione e impegno, accanto ad altri che spero vorranno raggiungerci per fare insieme un percorso che, come proporrò alla Direzione convocata per la prossima settimana, dovrebbe essere articolato in quattro fasi». Così Enrico Letta chiede un nuovo Congresso per il PD. Infatti, per il segretario dimissionario è tempo di tirare le somme e di rendersi un attimo conto dei risultati elettorali.

Letta chiede Congresso per definire il suo successore

«Contenuti forti e volti nuovi sono entrambi necessari gli uni senza gli altri rischiano di trasformare il Congresso in un casting e in una messa in scena staccata dalla realtà e lontana dalle persone. Se non li bilanciamo con attenzione, ci trasformiamo definitivamente nelle maschere pirandelliane che evocai nel mio ormai lontano discorso del 14 marzo 2021» scrive ancora Letta nella richiesta agli iscritti al Partito Democratico.

Infatti, erano circolati una serie di nomi in queste ore, dalla De Micheli a Orlando (ex ministro del Lavoro con il Governo Draghi). Insomma, la corsa al successore è già cominciata, mentre Letta spera che ci sia un cambiamento anche nei contenuti.

A cosa serve il nuovo Congresso

Il nuovo Congresso auspicato da Letta dovrebbe anche essere un modo per ricompattare il partito rimettendo i temi al centro dell’agenda politica. Il riferimento a Draghi sembrerebbe non essere stato apprezzato dagli elettori. Il Congresso potrebbe essere anche utile per capire se è necessario cambiare simbolo o nome al partito principale del centrosinistra.

«Abbiamo perso. Ne usciamo con un risultato insufficiente e sulle nostre spalle c’è oggi la responsabilità di organizzare una opposizione seria alla destra. Abbiamo il tempo e la forza morale intellettuale e politica per rimetterci in piedi. Le basi per ripartire ci sono» conclude Letta, che ora attende una data per il Congresso.