Letta in piazza al sit-in davanti all’ambasciata russa per ricompattare il PD

Di fronte all’escalation delle guerra in Ucraina, con attacchi e raid in tutte le parti del paese, Enrico Letta parteciperà ad un sit-in davanti all’ambasciata russa. L’appuntamento è per giovedì 13 ottobre alle 18.30.

Letta partecipa al sit-in davanti all’ambasciata russa

La mobilitazione è stata organizzata da un gruppo di associazioni che hanno lanciato la campagna di adesione all’appello Non c’è vera pace senza verità. Non c’è verità senza libertà. Tra queste Base Italia di Marco Bentivogli, LiberiOltre, il Comitato Giovani per l’Ucraina e personalità come Luigi Manconi, Sandro Veronesi, Leonardo Becchetti e Luca Diotallevi.

Si tratta di un’iniziativa apartitica ma chiaramente rivolta al centrosinistra (ci sarà anche +Europa), per chiedere alcune cose molto precise:

il cessate il fuoco e ritiro immediato delle truppe russe dal territorio ucraino;

lo stop all’escalation nucleare e la ripresa del percorso per il disarmo dalle armi atomiche;

il riconoscimento della piena indipendenza e autonomia dello Stato ucraino secondo i confini stabiliti dalla comunità internazionale prima del 2014.

«Non possiamo fermare la guerra con le nostre mani, ma insieme possiamo chiedere di far avanzare la pace. Siamo tutti ucraini, siamo tutti europei», recita l’appello. «Noi saremo in ogni piazza dove c’è una richiesta di pace», ha confermato Marco Furfaro, che per i dem cura i rapporti con associazioni e movimenti. A patto, ha avvertito la responsabile Esteri Lia Quartapelle, che le parole d’ordine siano limpide: «Senza solidarietà con gli ucraini manifestare per la pace diventa un esercizio buono solo per la polemica interna».

Così il PD scavalca il M5S

Si tratta, per il Partito Democratico, del tentativo di riprendersi la piazza contro la Russia di Putin, ricompattando la forza politica e provando a frenare il tentativo dei grillini di appropriarsi di temi e battaglie care alla sinistra. Il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte avrebbe infatti voluto «mettere il cappello» sulla grande manifestazione, ma Letta lo ha preceduto.