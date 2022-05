Letizia di Spagna: altezza, matrimonio, figlie e vestito della Regina

Letizia Ortiz è la regina di Spagna, in quanto moglie di Re Filippo VI di Borbone. È laureata in scienze dell’informazione, in particolare in giornalismo, all’Università Complutense di Madrid. Ha svolto tale professione prima di sposare Filippo VI, cominciando presso una redazione in Messico. Ecco chi è Letizia Ortiz e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Letizia di Spagna?

All’anagrafe Letizia Ortiz Rocasolano, la regina è nata in Spagna ad Oviedo, il 15 settembre del 1972 sotto il segno zodiacale della Vergine. È figlia di un giornalista e di un’infermiera, che l’hanno incoraggiata a seguire le orme del padre. I suoi genitori hanno divorziato nel 1999 e Letizia Ortiz ha anche due sorelle: Telma ed Erika.

Ha cominciato la sua carriera presso un periodico messicano, per poi fare ritorno in Spagna. Qui, dopo alcune esperienze editoriali, ha iniziato a collaborare con network giornali sciti internazionali come Bloomberg e CNN. È poi approdata alla TVE, emittente pubblica spagnola. Dopo il fidanzamento con l’allora principe Filippo si è dimessa da ogni incarico ed è entrata a far parte della famiglia reale di Spagna dal 22 maggio 2004, giorno del suo matrimonio.

La vita privata della regina

Per quanto riguarda invece la vita privata di Letizia Ortiz, sappiamo che quello con Filippo VI è in realtà il suo secondo matrimonio. La giornalista, in precedenza, è stata sposata (con rito civile e per un breve periodo) con Alonso Guerrero Pérez. Il fidanzamento con Filippo VI è stato invece annunciato nel 2003. La coppia è convolata a nozze nel 2004 ed insieme hanno avuto anche due figlie: Leonor e Sofia.

Chi è Filippo VI di Spagna, il marito di Letizia Ortiz

Filippo VI di Spagna è l’attuale re di Spagna. Il suo nome completo è Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia ed è nato a Madrid il 30 gennaio del 1968 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. È il terzo figlio del re Juan Carlos e della regina Sofia ed è stato incoronato Re di Spagna il 19 giugno del 2014.