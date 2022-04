Letizia Battaglia, chi era la fotografa che ha raccontato la lotta alla mafia

Lutto nel mondo della fotografia per la scomparsa di Letizia Battaglia, fotografa italiana nota per aver raccontato con i suoi scatti la lotta alla mafia. Nata a Palermo nel 1935, si è spenta all’età di 87 anni per le conseguenze di una lunga malattia. Le sue fotografie, celebri in tutto il mondo, le hanno permesso di vincere diversi riconoscimenti tra cui il prestigioso premio Eugene Smith nel 1985 – fu la prima donna europea a riceverlo.

Letizia Battaglia e la lotta alla mafia: chi era la fotoreporter?

La sua vita e la sua carriera gravitano attorno alla città che ha insieme tanto amato e odiato: Palermo. Dopo una parentesi milanese durante la quale Letizia Battaglia raccontò la durezza degli anni di piombo, nel 1974 tornò nella sua città natale come responsabile della fotografia del giornale L’Ora e si impegnò a immortalare con la macchina fotografica la sua Sicilia tra mafia, clientelismo e corruzione.

Fu lei a riprendere Giulio Andreotti all’hotel Zagarella, scatti che furono poi acquisiti come atti del processo. Ma il suo nome è soprattutto legato a quello della famiglia Mattarella. Nel 1980 fu infatti la prima fotoreporter a giungere sul luogo in cui era stato assassinato Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica.

Premi, riconoscimenti e altri progetti di Letizia Battaglia

Nel 1985 fu la prima donna europea a ricevere (a pari merito con l’americana Donna Ferrato) il prestigioso premio Eugene Smith a New York. Ma non è il solo riconoscimento che la fotografa palermitana ha ricevuto negli anni. Basti ricordare che nel 1999 è stata insignita del premio Mother Johnson Achievement for Life grazie al suo impegno per i diritti delle donne.

Dopo le stragi degli Anni 90, infatti, Battaglia scelse di dedicarsi a tematiche diverse dalla mafia, stanca della violenza che troppo a lungo ha insanguinato la sua terra. Decise di utilizzare il suo obbiettivo a scopo divulgativo e di spaziare tra nuovi temi, fondando anche una nuova rivista, Mezzocielo, un bimestrale realizzato da sole donne e da lei diretto dal 2000 al 2003. Si dedicò anche alla formazione dei giovani fotografi aprendo il Laboratorio d’If e il centro di documentazione Giuseppe Impastato a Palermo. Alla sua città si dedicò non solo con la macchina fotografica ma anche tramite l’impegno politico, ricoprendo il ruolo di assessora per la Giunta Orlando tra il 1985 e il 1990.