Addio a Leslie Bricusse, autore della canzone Goldfinger

Lutto nel mondo del cinema e della musica. È scomparso a 90 anni il compositore e paroliere britannico Leslie Bricusse: vincitore di due premi Oscar e di un Grammy Award, ha scritto canzoni per centinaia di film, tra cui Goldfinger e Si vive solo due volte della saga di 007, così come l’intera colonna sonora di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato.



Leslie Bricusse, i brani più famosi

Nato a Londra il 29 gennaio 1931, nel corso della carriera Leslie Bricusse ha collaborato con grandissimi artisti. Due successi di Sammy Davis Jr. portano ad esempio la sua firma: si tratta di What Kind of Fool Am I?, con cui conquistò il Grammy per la canzone dell’anno nel 1963, e The Candy Man, presente nella colonna sonora di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (nominata all’Oscar nel 1971). Fra gli altri interpreti che hanno portato al successo le sue canzoni ci sono Frank Sinatra (My kind of girl), Julie Andrews (Le Jazz Hot) e Diana Krall (When I look in your eyes), ma probabilmente l’artista che più di altre ha legato la sua voce al genio di Bricusse è Shirley Bassey con l’inconfondibile Goldfinger, title track dell’omonimo film di James Bond. A proposito di 007, c’è Bricusse anche dietro la canzone principale di Si vive solo due volte, interpretata da Nancy Sinatra. Come paroliere, ha poi lavorato con diversi compositori fra cui Henry Mancini, John Williams e Anthony Newley. Con quest’ultimo in particolare ha scritto Feeling Good, resa famosa da Nina Simone.

Leslie Bricusse, autore da Oscar (due volte)

Autore di oltre 330 colonne sonore per il piccolo e grande schermo, così come di musiche per gli show di Broadway, Bricusse ha conquistato l’Oscar per la migliore canzone originale nel 1968 per Il favoloso dottor Dolittle e, insieme a Henry Mancini, per la miglior colonna sonora di Victor/Victoria nel 1983. Otto in tutto le nomination ottenute nel corso della carriera. Inserito nella Songwriters Hall of Fame in 1989, Bricusse era sposato con l’attrice Yvonne Romain e si è spento in Francia, a Saint-Paul-de-Vence. «Leslie è stato uno dei più grandi cantautori del nostro tempo», ha scritto l’amica di lunga data Joan Collins ricordandolo su Facebook.